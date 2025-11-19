Mii de studenți participă la un târg de carieră din București. Salariile încep de la 2.000 de lei pentru internshipuri

În București, studenții se pot interesa de un loc de muncă în IT, telecomunicații sau energie la un târg de profil.

Zeci de companii au venit cu oferte de angajare sau internship pentru tinerii aflați la început de carieră.

Căutate au fost și joburile part-time sau în regim hibrid, care le oferă posibilitatea viitorilor angajați să-și continue facultatea.

A fost forfotă pe holurile Universității Politehnice din București. Tinerii au studiat oferta și au avut de unde alege, în funcție de preferințe.

Tânăr: „Aș vrea să învăț ceva practic, de rețelistică, de antene și sper să mă țină în continuare și în anul 4 și la master. Măcar 2.000 de lei aș vrea pentru internship, știu că se plătește mai puțin”.

Tânăr: „În momentul de față sunt în căutarea unui job pentru a-mi plăti chiria”.

Reporter: „Ai un minim pe care ai vrea să-l câștigi că să iți plătești chiria?”.

Tânăr: „Un minim de 3.000 de lei. Programul part-time sau hibrid”.

Tânăr: „La început aș zice că contează mai mult atmosfera pentru că la început sunt acolo să învăț, dar totuși pe viitor ar conta mai mult salariul”.

Zeci de companii și-au prezentat ofertele de muncă.

Angajator: „Ne focusăm mult pe tineri care sunt în an terminal, anul 4 și pentru cei care au terminat facultățile. Noi ne uităm la caracterul persoanelor și profilele psihologice și dacă sunt oameni faini, de restul ne ocupăm noi, în așa fel încât să devină mai buni decât cei pe care i vedeți astăzi aici”.

Catrinel Carațanu, reprezentant companie: „Folosim Ai-ul, îl integrăm în toate procesele noastre. Avem de asemenea echipe întregi care introduc AI-ul în tot ceea ce înseamnă, procese, fluxuri și ne interesează foarte mult partea de digitalizare”.

Târgul este deschis și miercuri.

