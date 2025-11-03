Anunț de ultimă oră de la SRI. ”Vor fi contactate doar persoanele considerate potrivite”

SRI face din nou angajări, iar până la sfârșitul anului primește și studenți sau chiar liceeni care vor să-și completeze studiile în programele de licență, master sau postliceală organizate de cel mai important serviciu de informații al țării.

Serviciul Român de Informații (SRI) recrutează constant, iar pe lângă angajările de ofițeri operativi, luptători în Brigada Antiteroristă sau specialiști IT selectează acum și tineri care vor să-și continue studiile în instituțiile de învățământ ale serviciului.

”Începând de astăzi puteți aplica pentru programele SRI de licență, masterat profesional și postliceal tehnic. Înscrierile sunt deschise până la 31.12.2025”, a transmis luni SRI, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

În secțiunea de Cariere, cei interesați pot aplica pentru unul din joburile de ofițeri operativi sau ofițeri analiști, specialiști lingviști, în IT sau financiar, dar și luptător în Brigada Antiteroristă.

Numărul de angajați al SRI este secret

Acum, tinerii români au ocazia să și studieze în cadrul SRI, pentru licență, master sau postliceală în instituțiile de învățământ civile sau militare ale serviciului.

Potrivit SRI, ”toate posturile vor fi ocupate în sistem concurențial, procesul de selecție presupunând promovarea mai multor etape/probe eliminatorii”.

”Vor fi contactate doar persoanele considerate potrivite în urma evaluării candidaturii”, se precizează la finalul anunțului.

SRI este singurul serviciu din cele mai puternice 10 state NATO care ține la secret numărul de angajați.

Întreaga sa activitate este, de asemenea, considerată a fi ”informație clasificată”, fiind singurul serviciu de informații din NATO în care se întâmplă acest lucru.

Secretul păstrat în mod ”tradițional” asupra a aproape tot ce înseamnă SRI se poate dovedi, însă, un atu, cel puțin prin evoluția situației internaționale din ultimii ani.

