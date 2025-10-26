Atac armat la o petrecere studenţească, în SUA. Cel puţin o persoană a murit și alte șase au fost rănite. GALERIE FOTO

26-10-2025 | 14:13
Atac armat la o petrecere studenţească, în SUA
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania.

Mihaela Ivăncică

Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara.

O persoană a intrat în campus ”cu internţia de a provoca pagube masive” şi a deschis focul în faţa centrului, către ora locală 21.30 (duminică, 3.30, ora României), împuşcând şapte persoane - una mortal.

Potrivit CNN, şi alte persoane au fost rănite.

Poliţia a anunţat că ”un bărbat înarmat” a fost arestat, fără să precizeze dacă este vorba despre autorul atacului.

”Pentru moment, nu avem multe răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat exact”, a deplând procurorului comitatului Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.

Victima nu a fost identificată imediat.

Drama de sâmbătă intervine la o zi după alt atac armat, în apropierea Universităţii Howard, altă universitate istorică afroamericană, la Washington.

Vineri, cinci persoane au fost rănite într-o încăierare care a degenerat.

Procuratura a stabilit rapid că ”acest incident nu are legătură cu Universitatea Howard şi niciun student, profesor sau membru al personalului nu este implicat”.

