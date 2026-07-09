Este vorba despre Bibury, un mic sat din comitatul Gloucestershire, situat pe râul Coln, care tocmai a fost desemnat cel mai frumos sat din lume, relatează METRO.

Potrivit publicației Forbes și companiei Unforgettable Travel Company, Bibury a întrecut localități precum Hallstatt din Austria, inclus în patrimoniul UNESCO, celebru pentru casele sale alpine din secolul al XVI-lea și peisajul de pe malul lacului, dar și Reine din Norvegia, unde cabanele roșii ale pescarilor se află sub fiorduri arctice spectaculoase.

Nu este prima dată când satul atrage atenția.

William Morris, celebrul designer de textile, artist și poet britanic din secolul al XIX-lea, a numit odinioară Bibury „cel mai frumos sat din Anglia”.

Un centru istoric din secolul al XVII-lea

Arlington Row este considerată bijuteria coroanei satului Bibury — și probabil motivul principal pentru care acesta a primit titlul de „cel mai bun sat din lume”.

Acest grup idilic de căsuțe din piatră calcaroasă de culoare aurie a fost construit în anul 1380 și a funcționat inițial ca depozit de lână al unei mănăstiri.

În secolul al XVII-lea, clădirile au fost transformate în locuințe pentru țesători. La acea vreme, materialele produse aici erau trimise la Arlington Mill, aflată de cealaltă parte a zonei Rack Isle, o pajiște pitorească protejată de apă din Bibury.

În 2007, Arlington Row a fost și una dintre locațiile folosite în filmul „Stardust”, cu Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Claire Danes, Sienna Miller și Ricky Gervais.

Totuși, există un avertisment pentru vizitatori: da, aceste căsuțe sunt superbe, însă ele sunt și proprietăți private.

Prin urmare, turiștii sunt rugați să nu bată la uși și să nu privească pe ferestre.

Accesul cu mașina pentru vizitatori este, de asemenea, restricționat, cu excepția localnicilor.

Cea mai veche fermă de păstrăvi încă funcțională din Anglia

Poate părea un detaliu de nișă.

Dar, pe lângă faptul că găzduiește una dintre cele mai frumoase străzi din Anglia, Bibury se mândrește și cu cea mai veche fermă de păstrăvi încă activă din țară.

Înființată în 1902, aceasta a fost creată inițial pentru creșterea și reproducerea păstrăvilor, contribuind la economia locală.

De atunci, ferma a evoluat mult, devenind o atracție populară pentru vizitatori.

După plata unei taxe de intrare de 9,50 lire sterline, oaspeții pot explora cele 15 acri de teren, oprindu-se să hrănească miile de păstrăvi din iazurile de prezentare.

De asemenea, pot închiria echipament pentru a prinde propriul pește, pe care apoi îl pot găti pe unul dintre grătarele din cărămidă ale fermei. Costul este de aproximativ 115,28 lire sterline pentru 12 persoane.

Dacă preferați să vă relaxați și să admirați priveliștea, puteți renunța la grătar și puteți lua masa la cafeneaua fermei.

Aici sunt servite preparate locale, inclusiv celebrul păstrăv de Bibury.

Un pub englezesc confortabil

Dacă există un lucru pe care britanicii îl fac foarte bine, acela este cultura pub-urilor.

Fie că este vorba despre stat lângă un șemineu aprins iarna, savurarea unei beri locale sau relaxarea într-o grădină verde vara, tradiția pub-urilor britanice este greu de egalat.

Bibury este locul perfect pentru toate acestea.

Există The Catherine Wheel, un pub simplu și autentic din secolul al XV-lea, care servește vinuri, beri și băuturi de calitate într-o atmosferă tipică de sat englezesc.

Sau există varianta mai elegantă, The Swan Brasserie, unde vizitatorii se pot bucura de ceai de după-amiază lângă râu sau de băuturi și gustări în bar.

O experiență autentică de țară

După prânz, puteți face o plimbare prin împrejurimi pe traseul circular de aproximativ patru mile (6,4 km) al domeniului Bibury Court Estate.

Traseul durează aproximativ două ore și trece prin dealuri line, pajiști, pășuni verzi și vechi drumuri rurale, urmând cursul râului Coln.

Există și traseul Coln St Alwyns – Bibury, care vă poartă printr-un alt sat fermecător din Cotswolds.

Dacă preferați să explorați Bibury în ritmul propriu, merită să vizitați Biserica Sfânta Maria (St Mary’s Church), datând din secolul al XI-lea.

Clădirea impresionează prin zidurile sale vechi de piatră, vitraliile medievale, grădina de trandafiri și sculpturile normande complexe.