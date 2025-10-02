Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI

iLikeIT
02-10-2025 | 07:27
meta AI
Shutterstock

Meta Platforms a anunţat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram.

autor
Ioana Andreescu

Notificările despre această schimbare vor fi trimise utilizatorilor începând cu 7 octombrie, relatează CNBC.

Meta își leagă investițiile în AI generativă de publicitatea online

Măsura marchează o nouă etapă prin care compania condusă de Mark Zuckerberg îşi leagă investiţiile masive în inteligenţa artificială generativă de afacerea sa principală – publicitatea online.

Meta a anunţat deja că aceste iniţiative vor duce la creşterea cheltuielilor în 2026, peste nivelul din 2025.

Meta AI, disponibil în aplicaţiile Facebook, Instagram, WhatsApp şi Messenger, precum şi ca aplicaţie şi site independente, are deja peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, potrivit companiei.

Citește și
meta inteligența artificială
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi

Interacţiunile – fie scrise, fie vocale, inclusiv prin ochelarii Ray-Ban Meta – vor fi folosite pentru a adapta recomandările de conţinut şi reclame.

De exemplu, dacă un utilizator discută cu Meta AI despre planificarea unei vacanţe de familie, pe Facebook ar putea primi recomandări de Reels despre destinaţii turistice sau reclame pentru hoteluri.

Meta a precizat că schimbarea nu se aplică automat

Meta a precizat că schimbarea nu se aplică automat conversaţiilor din WhatsApp, cu excepţia cazului în care utilizatorii îşi conectează conturile la alte aplicaţii Meta. Nu există o opţiune de renunţare directă, dar cei care nu interacţionează cu Meta AI nu vor fi afectaţi.

Actualizarea va fi implementată ulterior şi în Marea Britanie şi UE, după ce compania va face ajustările necesare pentru respectarea reglementărilor locale.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Sursa: News.ro

Etichete: meta, inteligenta artificiala,

Dată publicare: 02-10-2025 07:27

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Meta schimbă regulile pentru inteligența artificială. Chatboții nu mai pot purta conversații nepotrivite cu copiii
iLikeIT
Meta schimbă regulile pentru inteligența artificială. Chatboții nu mai pot purta conversații nepotrivite cu copiii

Chatboţii de inteligenţă artificială dezvoltaţi de Meta includ acum limitări care vizează potenţiala folosire a acestora pentru abuzarea copiilor şi limitează conversaţii nepotrivite cu cei mici.

Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi
Stiri externe
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite.

Doi foști angajați ai lui Zuckerberg au vorbit în Senat despre pericolele pentru copii în produsele VR, „ascunse” de Meta
Stiri externe
Doi foști angajați ai lui Zuckerberg au vorbit în Senat despre pericolele pentru copii în produsele VR, „ascunse” de Meta

Doi foști cercetători în domeniul siguranței de la Meta au declarat marți în fața unei comisii a Senatului SUA că gigantul rețelelor sociale a ascuns potențialele pericole pentru copii generate de produsele sale de realitate virtuală (VR).

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28