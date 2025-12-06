Se deschide Târgul de Crăciun organizat pe Esplanada Operei Naţionale Bucureşti. Concerte și ateliere pentru vizitatori

Târgul "Bucharest Opera Christmas Market", în al cărui program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii, se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB).

Organizat de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi al ONB, târgul transformă esplanada Operei într-un spaţiu festiv, unde muzica şi decorurile creează o experienţă culturală unică.

Vizitatorii se vor putea bucura şi de delicii culinare.

"Bucharest Opera Christmas Market" aduce o formulă extinsă de evenimente, concerte şi activităţi. Bucureşteni şi turişti se vor bucura de concerte susţinute de unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului. Programul cuprinde concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, inclusiv producţii din repertoriul ONB, precum şi transmisiuni live ale spectacolelor Operei.

Care este programul

Sâmbătă în program se regăsesc trei ateliere pentru copii şi vor concerta Trei tenori ieşeni, Ana Cebotari şi Maria Cazacu, Corul de copii "Sunetul muzicii" şi Cristina Manoliu Săvulescu, Irina Sârbu Band cu "Have Yourself a Merry Little Christmas". Vor mai urca pe scenă Damian Drăghici & Cristina Stroe.

Duminică programul începe cu spectacolul pentru copii "Copilăria lui Enescu - Clasic e fantastic", urmat de o ediţie specială a atelierului "Magia Copilăriei în culori". După-amiaza au loc ateliere dedicate celor mici şi seara concertează Breeze do Brasil, Dreams & Drums by Cici Rogojan. Va fi prezentat şi spectacolul "Crăciunul lui Nicholas", cu Alin Stoica & Stephanie Radu, CapoD'Opera Band & Light Quartet.

Intrarea este liberă. Programul complet al evenimentelor este disponibil pe https://operachristmasmarket.ro/.

