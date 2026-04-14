Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump i-au primit pe regele Willem-Alexander și regina Máxima ai Țărilor de Jos la Casa Albă, luni, 13 aprilie. Deși nu este vorba despre o vizită de stat, agenda vizitei de lucru a familiei regale olandeze în SUA a inclus o cină la Casa Albă, în Washington, D.C, potrivit People.

Familia regală olandeză a ajuns la Casa Albă puțin după ora 19:00

„Vă mulțumim că ne-ați primit”, a declarat regele Willem-Alexander după ce el și soția sa au dat mâna cu Trump și Melania, potrivit jurnaliștilor acreditați la Casa Albă.

Vizita regală în Statele Unite

Mai devreme în aceeași zi, regele, în vârstă de 58 de ani, și regina, de 54 de ani, au fost primiți la Philadelphia de guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro.

Acolo, au vizitat Independence Hall și au văzut Liberty Bell, în contextul celebrărilor American 250, care marchează aniversarea independenței Statelor Unite.

Apariția Melaniei Trump atrage atenția

Melania Trump a impresionat printr-o apariție elegantă și rafinată. Prima doamnă a purtat o rochie albă, fără mâneci, cu o croială clasică, pusă în valoare de aplicații florale negre, care au oferit ținutei un contrast sofisticat.

Părul lung, coafat lejer și lăsat pe umeri, alături de un machiaj discret, au completat un look impecabil, potrivit unei întâlniri oficiale la Casa Albă. Ținuta sa a atras imediat privirile și a adăugat un plus de eleganță momentului.

O întâlnire înaintea unei vizite importante

Vizita familiei regale olandeze are loc înaintea unei alte întâlniri importante la nivel înalt, respectiv vizita de stat a regelui Charles și a reginei Camilla în Statele Unite, programată pentru această lună.