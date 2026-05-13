Precedentul executiv de la Budapesta, condus de Viktor Orban, a scos în februarie 250.000 de tone de petrol din rezerva strategică, după ce s-a întrerupt transportul din Rusia prin oleoductul Drujba.

Magyar a mai declarat că pe viitor doar ministrul de finanţe va putea aproba orice angajament "în afara tranzacţiilor de rutină". Investiţiile peste 100 de milioane de forinţi (circa 280.000 de euro - n. red.) sau angajamentele peste 250 de milioane de forinţi vor necesita semnătura ministrului, a exemplificat prim-ministrul după reuniunea inaugurală a cabinetului la Opusztaszer, în sudul Ungariei.

Măsura va rămâne în vigoare "o săptămână sau două", până când noul guvern va putea vedea "cifrele exacte care au fost ascunse"; Magyar a vorbit despre "un număr uriaş de angajamente, în valoare de sute de miliarde de forinţi, care nu au fost prinse în buget" de precedentul guvern.