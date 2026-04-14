Numărul navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz este uriaș. Înainte de izbucnirea războiului treceau 138 pe zi | HARTĂ

Aproximativ 800 de nave sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz de câteva săptămâni, potrivit institutului maritim Lloyd's. Înainte de izbucnirea războiului din Iran, prin strâmtoare treceau în medie 138 de nave pe zi.

Prima navă care a traversat luni Strâmtoarea Ormuz după ce SUA au impus o blocadă militară porturilor iraniene este un portcontainer din India care se îndreaptă către Dubai, conform datelor de urmărire a navelor, prezentate de BBC. Comandamentul Central al SUA a anunțat blocarea „întregului trafic maritim care intră și iese din porturile iraniene", dar a precizat că „nu va împiedica" navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz și călătoresc către sau dinspre alte țări. Nava container Paya Lebar se îndreaptă spre Dubai, în Emiratele Arabe Unite, din India. Luni, mai devreme, alte patru nave au traversat strâmtoarea în orele dinaintea intrării în vigoare a blocadei, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României). Toate cele patru vapoare erau petroliere care transportau petrol, gaze sau substanțe chimice, conform datelor de urmărire furnizate de MarineTraffic. Una dintre nave, Auroura, se află pe o listă de sancțiuni ale SUA pentru transportul de produse petroliere iraniene. O a doua navă, NV Sunshine, este de asemenea suspectată de grupul american United Against Nuclear Iran că ajută la transportul de produse petroliere iraniene.

Strâmtoarea Ormuz a devenit un punct central al războiului dintre SUA, Israel și Iran, după ce Teheranul a blocat practic una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Președintele Donald Trump afirmă că blocada SUA este un răspuns la faptul că Iranul „nu a redeschis în mod conștient” strâmtoarea. 16 din cele 23 de nave care au trecut strâmtoarea după încheierea armistițiului sunt iraniene De asemenea, el avertizează că Marina SUA va „trimite în iad” orice iranian care atacă navele și va lua măsuri împotriva oricărei nave despre care constată că plătește taxe de tranzit către Iran. Perturbarea transportului maritim de la începutul conflictului în urmă cu șase săptămâni a trimis unde de șoc în întreaga economie globală, destabilizând prețurile la energie și expunând cât de dependente sunt lanțurile internaționale de aprovizionare de canalul care leagă Golful Persic de Oceanul Indian. Jakob Larsen de la Consiliul Maritim Baltic și Internațional, care reprezintă armatorii, a declarat pentru BBC Verify că este îngrijorat de „riscul unei escaladări suplimentare care să implice atacuri directe asupra navelor” odată cu introducerea blocadei americane. BBC Verify a urmărit 23 de nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz de la întreruperea discuțiilor de încetare a focului dintre Iran și SUA, sâmbătă dimineață. Cel puțin 16 dintre acestea sunt legate de un port iranian, arborează pavilion iranian sau au fost sancționate pentru legături cu Iranul. O medie de 138 de nave treceau prin strâmtoare în fiecare zi înainte de începerea conflictului pe 28 februarie, potrivit Centrului Comun de Informații Maritime. „Aproape 800 de nave blocate” Dacă traversările navelor care nu au legături cu Iranul se reiau într-un ritm mai rapid, experții cred că se va acorda prioritate petrolierelor blocate, încărcate complet cu marfă. „Avem aproape 800 de nave blocate acolo timp de câteva săptămâni. Majoritatea sunt acum încărcate cu marfă, așa că prioritatea va fi scoaterea lor”, a declarat Richard Meade, redactor-șef al Lloyd's List.

Analiza BBC Verify asupra traseelor urmate de nave arată că acestea au luat o rută nordică prin strâmtoarea apropiată de coasta Iranului, în apele sale teritoriale. Înainte de conflict, navele luau de obicei o rută mai sudică prin mijlocul căii navigabile. O altă incertitudine este posibilitatea existenței minelor marine, spune Thomas Kazakos, secretar general al Camerei Internaționale de Navigație. „Trebuie să ne asigurăm că avem o confirmare clară că siguranța navigației pentru nave și navigatori este convenită”, a declarat el pentru BBC Verify. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a publicat ceea ce declară a fi rutele permise de urmat la trecerea prin strâmtoare „pentru a evita o posibilă coliziune cu minele marine”. Și a marcat o regiune din mijlocul canalului drept „zonă periculoasă” de evitat. Centcom a anunțat anterior că două distrugătoare - USS Frank E Petersen și USS Michael Murphy - se află în zonă ca parte a unei misiuni de curățare a „minelor marine amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran”.

Sursa: StirilePROTV