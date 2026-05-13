Protocolul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) în ședința de miercuri.Reprezentanţii Municipalităţii au scris, miercuri, pe Facebook, că lucrările pentru extinderea M3 se vor face pe tronsoane: Păcii - Linia de Centură Vest - tronsonul va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureştiului, în zona vestică, va avea 3,7 kilometri şi patru staţii subterane, Preciziei - Chiajna - tronsonul va conecta magistrala M3 cu zona Militari Residence din cartierul Chiajna şi cu zona Complex Comercial Militari, va avea 3,3 kilometri şi două staţii supraterane, Preciziei - Cartierul Latin (Bragadiru) - tronsonul va conecta metroul cu zona cartierului Latin, va avea aproximativ 4,36 kilometri şi două staţii supraterane.

"PMB va oferi asistenţă tehnică pentru Metrorex şi Primăria Sectorului 6. Ei se vor ocupa de tot ce înseamnă documentaţie şi studii necesare pentru implementarea proiectului", au adăugat reprezentanţii Municipalităţii.