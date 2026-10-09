În urma controalelor efectuate în județele Caraș-Severin, Botoșani și Călărași, inspectorii au descoperit defecțiuni grave și improvizații care puteau pune în pericol siguranța rutieră.

Frâne dezactivate și improvizații la sistemul de evacuare

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit de inspectorii RAR din Caraș-Severin, la o mașină de teren al cărei proprietar trebuia să remedieze problema pentru care îi fusese reținut certificatul de înmatriculare: prezența unui element de tip bulbar.

În timpul verificărilor, inginerii au constatat că șoferul anulase conductele de frână de la puntea spate și înlocuise toba finală cu o improvizație realizată dintr-o țeavă de 32, fixată cu două șuruburi. În urma constatărilor, inspectorii au anulat ITP-ul.

Probleme tehnice descoperite la o Dacia Dokker

Un alt caz a fost identificat de inspectorii RAR din Botoșani, în timpul verificării unei Dacia Dokker. Autovehiculul trebuia să fie controlat pentru remedierea unor probleme la instalația de iluminare și semnalizare, înlocuirea anvelopelor spate și fixarea corespunzătoare a barei de protecție față.

Inginerul RAR a verificat însă starea generală a mașinii și a decis că aceasta nu poate reveni în trafic în condițiile constatate.

Buturugi de lemn în locul pieselor originale

O altă situație semnalată de RAR Călărași vizează o autoutilitară la care tampoanele de suprasarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn. Conform RAR, această improvizație permitea încărcarea vehiculului cu mult peste masa maximă admisă.

„Supraîncărcarea poate afecta grav comportamentul autovehiculului, în special capacitatea de frânare. Sistemul de frânare este proiectat pentru anumite limite de masă, iar depășirea acestora poate compromite eficiența opririi și poate crește riscul producerii unor accidente”, a precizat RAR.



