True Crime Community, cunoscută de membrii săi sub acronimul TCC, este o comunitate online în plină dezvoltare, formată din tineri care îi idolatrizează și îi romantizează pe autorii atacurilor armate în masă, potrivit CBS News.

Allizandra Herberhold este asistent social autorizat și a petrecut doi ani sub acoperire pe platformele de socializare, studiind comunitatea TCC și membrii acesteia. Herberhold este ceea ce se numește un specialist în deradicalizare și a ajutat 18 copii să părăsească această comunitate. Ea spune că majoritatea tinerilor depășesc, odată cu vârsta, interesul pentru violență, însă unii au nevoie de sprijin suplimentar.

„Pentru că nu vorbesc despre ei ca și cum ar fi niște monștri. Îi văd ca pe niște copii care se confruntă cu probleme și au nevoie de ajutor”, a declarat aceasta.

TCC este o subcultură online în plină dezvoltare

Herberhold a spus că majoritatea copiilor care fac parte din TCC sunt disperați să găsească un sentiment de apartenență. Sunt tineri marginalizați, adesea hărțuiți la școală, izolați și care se confruntă cu probleme în familie. La fel ca autorii atacurilor armate în masă pe care îi idolatrizează, mulți dintre ei au probleme de sănătate mintală și un istoric de automutilare.

Potrivit lui Katherine Keneally, directoarea departamentului de prevenire a amenințărilor din cadrul Institute for Strategic Dialogue, comunitatea nu are nicio ideologie în spate. Ea monitorizează TCC de doi ani și transmite concluziile cercetărilor sale FBI-ului și autorităților locale.

„Nu urmăresc o schimbare socială sau politică. Este vorba despre violență de dragul violenței și despre obținerea unei popularități și notorietăți cât mai mari în cadrul comunității TCC”, a explicat Keneally.

Aceasta spune că subcultura online se extinde nu doar în Statele Unite, ci și la nivel global. Keneally estimează că există mii de membri TCC.

Conținutul publicat în comunitate variază de la imagini romantizate, în care chipurile autorilor unor atacuri sunt înconjurate de inimioare, până la postări înfricoșătoare, prin care unii membri sunt încurajați să comită acte de violență sau își anunță planurile de a deschide focul într-o școală.

Doar o mică parte dintre membri ajung să comită acte de violență, însă echipa lui Keneally a identificat 12 atacuri comise de membri TCC în Statele Unite numai în ultimii trei ani. Șapte dintre acestea au fost atacuri armate în școli.

Un adolescent care a părăsit comunitatea TCC, identificat de emisiunea „60 Minutes” sub pseudonimul Vesper, spune că vedea această comunitate ca pe un loc în care copiii ca el își puteau găsi locul.

El a spus că în 2023 a plănuit un atac asupra propriei școli din Australia. Planul a fost dejucat după ce un prieten căruia îi mărturisise intențiile a alertat conducerea școlii.

Poliția a stabilit că era vorba despre un caz care implica probleme de sănătate mintală, astfel că Vesper a fost dus la spital și internat într-o secție de psihiatrie.

Adolescentul spune că, în absența comunității TCC, probabil s-ar fi sinucis și nu ar fi ajuns niciodată să conceapă un plan de atac asupra școlii.

Algoritmii rețelelor sociale îi atrag pe tineri în comunitatea TCC

Potrivit lui Keneally, TCC nu este o organizație clandestină, care poate fi găsită doar pe dark web, ci o comunitate prezentă pe platforme populare precum Tumblr, Facebook, X, TikTok, Instagram și Roblox.

„De obicei, copiii ajung în aceste comunități după ce caută ceva online. Poate fi vorba despre un subiect legat de atacurile armate din școli. Apoi, algoritmul începe să le recomande conținut similar”, a explicat Keneally.

O fostă membră a comunității a spus că își amintește că a văzut pe TikTok videoclipuri care sugerau: „Ai putea fi următorul mare nume”.

Keneally consideră că TikTok este cea mai problematică platformă, acuzând algoritmii că facilitează accesul la un volum tot mai mare de conținut violent și că nu reușesc să împiedice apariția videoclipurilor violente în fluxurile de conținut ale copiilor.

Platforma TikTok „interzice conținutul care promovează violența și suspendă conturile din spatele acestuia”. Cu toate acestea, echipa emisiunii „60 Minutes” a găsit cu ușurință conținut violent asociat comunității TCC pe platformă.

„Există un interes financiar pentru care se întâmplă acest lucru și, în prezent, nu există cu adevărat nimic care să îi protejeze pe copii. Astfel, responsabilitatea de a se proteja cade chiar în sarcina lor, iar lucrurile nu ar trebui să stea așa”, a declarat Keneally.

Aproape 30 de atacuri asociate comunității TCC, la nivel mondial, din 2024

Din 2024, la nivel mondial, au avut loc aproape 30 de atacuri asociate comunității TCC.

În luna mai a acestui an, doi membri TCC s-au aflat în spatele unui atac armat asupra unei moschei din San Diego, în urma căruia trei persoane au fost ucise. Cei doi atacatori s-au împușcat ulterior, după ce au filmat scenele violente.

Un adolescent de 16 ani, care făcea parte tot din comunitatea TCC, a fost autorul atacului armat din 2025 de la liceul Evergreen din Colorado. Acesta a rănit grav două persoane, după care și-a luat viața.

De asemenea, o adolescentă de 15 ani a publicat mesaje despre violență timp de peste un an înainte de a deschide focul, în 2024, la școala creștină Abundant Life din Wisconsin. A ucis două persoane, după care s-a împușcat.

Potrivit lui Keneally, adolescenta este acum idolatrizată de alți membri ai comunității TCC. Notorietatea de care se bucură în această comunitate a inspirat atacuri similare în întreaga lume.

Atacuri armate realizate de tineri și în România

O serie de incidente violente s-au petrecut anul acesta și în școlile din România, unde elevi au fost implicați în agresiuni, amenințări cu arme albe și conflicte care au necesitat intervenția poliției. Cazurile recente, de atacuri violente în școli au ridicat semne de întrebare privind siguranța elevilor și a profesorilor în unitățile de învățământ.

Cazul de la Bistrița readuce în discuție și pericolul radicalizării adolescenților, după ce anchetatorii au descoperit mesaje de ură și simboluri extremiste asociate elevului care a comis atacul.

Impactul comunităților de acest tip în Europa

Influența periculoasă a acestei comunități este vizibilă și în Europa. Potrivit publicației franceze Le Monde, pe 12 octombrie 2026, un băiat de 14 ani a atacat o școală din orașul Aubagne, rănindu-i pe director și pe un profesor, relatează Tn.Live.Sk.

Anchetatorii au descoperit că, încă din luna august, adolescentul discutase despre planul său cu un alt tânăr, în vârstă de 13 ani, din nordul Franței. Acesta din urmă este cercetat pentru complicitate.

Totuși, nu toți membrii comunității TCC care manifestă fascinație pentru violență ajung să comită atacuri. Un adolescent australian, cunoscut sub pseudonimul Vesper, a recunoscut că, în 2023, a plănuit un atac armat asupra propriei școli. Un prieten l-a oprit și a alertat conducerea instituției de învățământ. Ulterior, băiatul a ajuns sub supraveghere psihiatrică.

În schimb, administrația Donald Trump a anulat, în 2025, granturi în valoare de peste 400 de milioane de dolari destinate programelor de prevenire a violenței armate. Decizia a fost justificată de autorități prin faptul că respectivele programe nu ar fi produs rezultate suficiente.