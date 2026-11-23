Cercetătorii au scos la iveală monedele în timpul unor săpături efectuate în vestul Ungariei, în perioada 2023-2025, în pregătirea construcţiei unei staţii electrice, potrivit unui comunicat al companiei energetice E.ON. Conform arheologilor, tezaurul datează din intervalul cuprins între sfârşitul secolului al II-lea î.Hr. şi începutul secolului I î.Hr, informează Agerpres.

Ansamblul de monede cântăreşte aproximativ 2 kilograme. La preţurile actuale ale pieţei, valoarea argintului brut depăşeşte 2.000 de dolari, însă raritatea şi importanţa istorică a pieselor le fac, practic, nepreţuite, se arată în comunicat.

Locul descoperirii a făcut parte, în trecut, dintr-o zonă agricolă. În ultimele decenii, lucrările de arat au scos la suprafaţă, ocazional, câte o monedă izolată. În timpul celor mai recente săpături, arheologii au găsit iniţial câteva monede, iar ulterior, explorând zona cu detectoare de metale, au dat peste întregul tezaur. Comoara fusese depozitată într-un mic vas ceramic, îngropat la o adâncime de aproximativ 40 de centimetri.

"Este o raritate în Europa", a declarat Eszter Kreiter, arheolog în cadrul Institutului Naţional de Arheologie din Ungaria, în timpul unei conferinţe de presă, conform presei locale. Ea a adăugat că ultima descoperire de acest tip în Ungaria a avut loc la sfârşitul anilor '60.

Monedele din argint care alcătuiesc tezaurul sunt inspirate de tetradrahmele greceşti - un tip străvechi de monedă mare din argint, apărut spre sfârşitul secolului al VI-lea î.Hr. Aceste copii celtice ale tetradrahmelor greceşti aparţin tipului cunoscut sub denumirea de "Velem" - denumire provenită de la Velem-Szent Vid, o aşezare celtică fortificată situată pe un deal (oppidum). Monede similare au fost descoperite în acel sit, aflat la aproximativ 15 kilometri spre vest.

Pe una dintre feţele fiecărei monede apare un cap stilizat - reprezentându-l, probabil, pe zeul grec Apollo - în timp ce pe cealaltă faţă este înfăţişat un călăreţ cu coif, alături de calul său. Săpăturile au scos la iveală dovezi ale unei locuiri a sitului timp de peste 7.000 de ani, au precizat oficialii într-un comunicat. Printre artefacte se numără o daltă din piatră şlefuită, veche de aproape 7.000 de ani, folosită pentru prelucrarea lemnului, precum şi o mărgică din sticlă cu un model de "ochi de păun", care pare să fi făcut parte dintr-o bijuterie datând din secolul al VI-lea sau al VII-lea î.Hr.

În secolele ulterioare, pe acelaşi amplasament a fost construită o vilă din epoca romană, fără a fi afectată comoara de argint îngropată, a declarat Kreiter în cadrul conferinţei de presă.

Vila a fost demolată de mult timp, însă săpăturile au permis echipei de arheologi să-i reconstruiască planul, inclusiv sistemul de încălzire prin pardoseală, a explicat ea. De asemenea, a fost descoperită o cărămidă din epoca romană care poartă urma unei labe de câine.

Artefactele găsite în sit vor fi incluse într-o expoziţie muzeală.

Potrivit Museum Wales, celţii au fost popoare din epoca fierului, înrudite între ele, care descindeau din vorbitorii de limbă proto-indo-europeană. Apărute în Europa Centrală, grupurile celtice au ocupat o mare parte din Europa Centrală şi de Vest, aproximativ din secolul al X-lea până în secolul I î.Hr. Galii celţi au fost în cele din urmă învinşi de romani, sub comanda lui Iulius Cezar, la Alesia - localitate situată astăzi în estul Franţei - în anul 52 î.Hr. Şi britonii erau celţi, deşi majoritatea persoanelor de origine celtică nu s-ar fi recunoscut sub această denumire.

Mai multe grupuri etnice moderne, inclusiv irlandezii nativi şi bretonii din zona de coastă a Franţei, îşi revendică descendenţa de la celţi. Regiunile cu puternice rădăcini celtice sunt denumite uneori "periferia celtică" a Europei de Vest.

Într-un articol publicat în Journal of Roman Studies, expertul britanic în monede Christopher Howgego - curator onorific şi profesor emerit de numismatică greacă şi romană la Universitatea Oxford - a afirmat că triburile celtice din Bazinul Carpatic (aflat astăzi pe teritoriul Ungariei şi al României) au început să bată monede proprii din argint, după ce mercenarii celţi au luat contact cu acestea în timp ce serveau în armatele elenistice din Grecia şi Macedonia.

Howgego a menţionat că monedele celtice, inspirate de cele greceşti, includeau adaptări ale portretelor greceşti clasice, alături de motive decorative specifice culturii celtice. Aceste tetradrahme, care imitau monedele originale, aveau o valoare foarte mare pentru cei care le-au creat, motiv pentru care erau folosite rareori în tranzacţiile cotidiene. În schimb, erau adesea tezaurizate ca formă de avuţie sau îngropate sub chip de ofrande rituale.