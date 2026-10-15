Ziarul, etichetat de Kremlin drept „agent străin”, denunță o nouă acțiune de represiune împotriva presei libere, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit anunțului făcut de publicație pe canalul său de Telegram, Sokolov a fost dus la Comitetul de Anchetă al Rusiei, principala structură de investigație penală a țării. Redacția a pierdut legătura cu jurnalistul în jurul prânzului, exact înainte de o ședință editorială importantă pe care acesta urma să o conducă. Ziarul a precizat că un avocat a fost trimis de urgență pentru a-i oferi asistență juridică redactorului-șef.

Un istoric marcat de cenzură și dosare penale

Novaia Gazeta, considerată un bastion istoric al presei independente din Rusia, se află de mult timp în colimatorul regimului de la Moscova din cauza investigațiilor sale privind abuzurile și încălcările drepturilor omului.

Serghei Sokolov nu este la primul conflict cu legea rusă: el a mai fost arestat în 2024 și urmărit penal pentru „discreditarea forțelor armate”, în urma publicării unui articol. Acțiunea autorităților ruse a fost condamnată ferm la vremea respectivă de organizația neguvernamentală Reporteri fără Frontiere.

Represiunea asupra redacției s-a intensificat vizibil în acest an. În luna aprilie, sediul ziarului a fost percheziționat, iar jurnalistul Oleg Roldughin a fost reținut de forțele de ordine.

Strangularea presei libere și stigmatul de „agent străin”

Activitățile Novaia Gazeta pe teritoriul Rusiei au fost drastic restrânse după introducerea cenzurii militare severe, odată cu declanșarea ofensivei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Cu toate acestea, publicația a refuzat să se conformeze și continuă să reziste, publicându-și materialele în special online.

Etichetarea ca „agent străin” de către autoritățile ruse impune constrângeri administrative, birocratice și financiare extrem de grele. Așa cum notează AFP, acest statut este utilizat sistematic de Kremlin ca o armă juridică pentru a reduce la tăcere vocile critice, a izola jurnaliștii și a sufoca ultimele rămășițe ale presei independente din Rusia.