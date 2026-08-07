Lista completă de medicamente pe care trebuie să o ai în bagaj. Ce nu trebuie să îți lipsească în vacanță

Stiri Turism
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lista de medicamente pentru vacanta
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O trusă medicală bine pregătită te poate ajuta să gestionezi rapid problemele care apar frecvent în vacanță, de la dureri, indigestie și alergii până la arsuri solare, rău de mișcare sau mici accidente. 

autor
Mădălina Cristea

Este bine să alegi produsele în funcție de substanța activă, de vârsta celor care călătoresc și de eventualele probleme de sănătate. Iată ce nu ar trebui să lipsească din bagaj și cum trebuie transportate corect medicamentele.

De ce este esențial să ai o trusă medicală de călătorie

O trusă medicală de călătorie îți poate fi de mare ajutor atunci când apare o problemă minoră și nu ai imediat acces la o farmacie sau la un cabinet medical. În ea poți păstra tratamentele pe care le folosești în mod obișnuit, dar și produse pentru durere, febră, indigestie, diaree, alergii sau răni ușoare. Este utilă mai ales în timpul zborurilor, al excursiilor, al croazierelor sau în zonele în care farmaciile sunt departe, au un program scurt ori vând produse cu alte denumiri și concentrații decât cele pe care le cunoști, conform CDC.gov.

Rolul trusei este să te ajute să gestionezi problemele ușoare, să împiedici agravarea lor până ajungi la un medic și să îți continui corect tratamentul pentru bolile deja cunoscute. Ea nu înlocuiește însă asigurarea medicală, consultația făcută înainte de plecare sau serviciile de urgență, atunci când situația este serioasă.

Conținutul trusei diferă în funcție de tipul călătoriei și de persoanele care pleacă. Pentru un city-break într-un oraș cu farmacii și spitale apropiate poate fi suficientă o trusă mică. O vacanță mai lungă, o călătorie cu copii sau o deplasare într-o zonă izolată poate necesita mai multe produse și recomandări adaptate fiecărei persoane.

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Medicamente pentru stomac și digestie. Cum previi și tratezi rapid indigestia sau diareea de vacanță

Problemele digestive pot strica rapid o vacanță, însă multe dintre ele pot fi prevenite prin câteva măsuri simple. Alege mâncare bine gătită și servită fierbinte, evită carnea, peștele, ouăle și fructele de mare crude, precum și produsele lactate nepasteurizate. În locurile în care apa nu este sigură, folosește apă îmbuteliată și verifică dacă recipientul este sigilat. Apa sigură trebuie folosită și pentru gheață sau, atunci când riscul este ridicat, pentru spălatul pe dinți. Spală-te des pe mâini sau folosește un gel dezinfectant.

Pentru arsuri, reflux sau indigestie ușoară, poți avea în trusă un antiacid sau un produs cu alginat. Acestea calmează simptomele, dar nu trebuie folosite frecvent fără recomandarea unui medic. Unele antiacide pot influența efectul altor medicamente, așa că verifică prospectul și lasă intervalul recomandat între administrări. Persoanele cu boli de rinichi, ficat, inimă sau femeile însărcinate ar trebui să ceară sfatul medicului ori farmacistului înainte de utilizare.

Mesele mai mici, evitarea excesului de alcool, cafea, grăsimi și alimente picante pot reduce disconfortul. Nu te întinde în pat imediat după masă. Dacă ai deja tratament pentru reflux sau gastrită, urmează schema recomandată și nu începe medicamente noi după ureche. În cazul diareei, cel mai important lucru este rehidratarea. Pune în bagaj săruri de rehidratare orală și prepară-le exact cu cantitatea de apă indicată. Copiii mici, vârstnicii și persoanele cu boli cronice se pot deshidrata mai repede.

Loperamida poate fi folosită de unii adulți pentru diaree apoasă, dar nu se administrează dacă există febră sau sânge în scaun. Pentru copii, femei însărcinate, vârstnici sau persoane care urmează mai multe tratamente, medicamentele antidiareice trebuie alese cu un specialist. Nu lua antibiotice preventiv și nu le folosi pentru orice episod de diaree. Cere ajutor medical dacă apar febră mare, sânge în scaun, dureri puternice, vărsături repetate, somnolență, gură foarte uscată sau urinări rare. Acestea pot fi semne de deshidratare ori de infecție serioasă.

Analgezice. Ce pastile să iei pentru dureri de cap, măsele sau febră neașteptată

Paracetamolul este, pentru mulți adulți, prima alegere pentru dureri de cap, dureri de măsea, dureri în gât sau febră. Respectă doza și intervalul trecute în prospect și verifică întotdeauna substanțele active ale celorlalte medicamente pe care le iei. Multe produse pentru răceală și gripă conțin deja paracetamol, iar combinarea lor poate duce la supradozaj și la afectarea gravă a ficatului. Persoanele care cântăresc sub 50 de kilograme, au boli de ficat sau rinichi ori consumă frecvent alcool trebuie să ceară sfatul unui medic sau farmacist.

Ibuprofenul poate reduce durerea, febra și inflamația, fiind util inclusiv pentru dureri musculare, entorse sau probleme dentare. Se ia în cea mai mică doză care funcționează și pentru o perioadă cât mai scurtă. Nu este potrivit pentru persoanele cu ulcer, sângerări digestive, boli de rinichi, ficat sau inimă, tulburări de coagulare, anumite forme de astm ori reacții anterioare la antiinflamatoare. Este nevoie de atenție și în cazul tratamentului cu anticoagulante sau în timpul sarcinii. Ibuprofenul nu se combină cu alte antiinflamatoare, precum naproxenul sau acidul acetilsalicilic.

Un adult care poate lua ambele medicamente poate folosi paracetamol și ibuprofen în aceeași perioadă, însă este mai sigur să încerce mai întâi unul singur și să respecte prospectul. Pentru copii, alege produse pediatrice potrivite vârstei și greutății și folosește seringa sau măsura din ambalaj. Nu estima doza și nu administra tablete pentru adulți. Acidul acetilsalicilic nu se dă copiilor sub 16 ani.

În cazul durerii de măsea, calmantul ajută doar temporar. Dacă durerea durează mai mult de două zile, apare febră, gust neplăcut, durere la mestecat sau umflarea obrazului ori maxilarului, este nevoie de consult stomatologic. Umflarea gâtului sau a zonei din jurul ochilor și dificultatea de a respira, înghiți ori vorbi sunt urgențe.

Pune în trusă și un termometru digital. Notează medicamentul administrat, ora și cantitatea, mai ales în cazul copiilor. O durere de cap bruscă și foarte puternică, confuzia, rigiditatea cefei, leșinul, slăbiciunea unei părți a corpului, problemele de vorbire sau durerea apărută după o lovitură la cap necesită ajutor medical urgent.

Trusa pentru alergii, pișcături de insecte și arsuri solare. Ce să nu-ți lipsească din bagaj

Pentru alergii ușoare, este util să ai în bagaj un antihistaminic, precum cetirizina sau loratadina, ales în funcție de vârstă, sarcină, alăptare, bolile cunoscute și celelalte tratamente. Chiar dacă aceste medicamente provoacă mai rar somnolență, unele persoane pot fi afectate. În acest caz, evită alcoolul și nu conduce. Mai pot fi utile un spray nazal cu ser fiziologic și picături lubrifiante pentru ochi. Dacă ai alergii cunoscute, ia suficiente medicamente pentru toată vacanța, planul primit de la medic și o listă a alergenilor, de preferat tradusă.

Pentru înțepături sau mușcături ușoare, spală zona cu apă și săpun, apoi aplică o compresă rece, învelită într-un prosop, timp de aproximativ 20 de minute. O cremă cu hidrocortizon poate reduce mâncărimea și umflătura, iar un antihistaminic poate ajuta dacă pruritul este supărător. Nu aplica bicarbonat sau alte amestecuri improvizate. Cere ajutor medical dacă zona devine foarte dureroasă, fierbinte, tot mai roșie, se umflă puternic sau apare puroi. După o mușcătură de căpușă, o erupție circulară ori simptome asemănătoare gripei trebuie evaluate de un medic.

Persoanele cu risc de anafilaxie trebuie să aibă la îndemână două auto-injectoare cu adrenalină, aflate în termen de valabilitate, împreună cu rețeta sau scrisoarea medicală. Însoțitorii trebuie să știe unde sunt păstrate și cum se folosesc. Respirația grea, umflarea limbii sau buzelor, senzația de gât strâns, amețeala puternică ori leșinul sunt semne de urgență.

Pentru prevenirea înțepăturilor, alege un repelent cu DEET, icaridină, IR3535, PMD sau altă substanță aprobată și respectă vârsta și intervalul de reaplicare. La copii, produsul se aplică mai întâi pe mâna adultului, apoi pe piele, evitând fața, mâinile, rănile și zonele iritate. Crema de protecție solară se aplică înaintea repelentului.

Pentru soare, ia o cremă cu protecție UVA și UVB, SPF 30 sau mai mare, pălărie, ochelari și haine lejere. În cazul unei arsuri, răcește pielea, aplică o cremă fără parfum sau gel cu aloe vera, bea apă și nu sparge bășicile. Febra, greața, amețeala, bășicile întinse sau starea generală proastă cer consult medical.

Răceală, stări gripale și dureri în gât. Tratamentul pentru aerul condiționat din avion sau hotel

Aerul condiționat nu provoacă răceala sau gripa, deoarece aceste infecții sunt cauzate de virusuri. Totuși, aerul uscat din avion sau din camera de hotel poate irita nasul și gâtul, iar jetul rece îndreptat spre față poate accentua disconfortul. În plus, călătoriile în spații aglomerate cresc riscul de a intra în contact cu persoane bolnave, conform Mayoclinic.com.

Pentru a reduce uscăciunea, pune în bagaj un spray nazal cu soluție salină, pastile de supt potrivite vârstei și o sticlă reutilizabilă pentru apă. Hidratează-te, evită să stai direct în bătaia aerului condiționat și setează în cameră o temperatură confortabilă. Dacă folosești un umidificator, curăță-l bine, fiindcă apa rămasă în rezervor poate favoriza apariția bacteriilor și a mucegaiului.

Pentru febră, dureri musculare, dureri de cap sau de gât poți folosi paracetamol ori ibuprofen, dacă nu ai contraindicații și respecți dozele din prospect. Pentru nasul înfundat, cere recomandarea farmacistului. Spray-urile decongestionante nu trebuie folosite mai mult de o săptămână, iar copiii sub 6 ani nu trebuie să primească astfel de produse.

Verifică atent medicamentele combinate pentru răceală și gripă. Unele conțin deja paracetamol, ibuprofen, antihistaminice sau decongestionante, iar administrarea lor împreună cu alte produse poate duce la dublarea dozei. Anumite ingrediente provoacă și somnolență, așa că nu conduce dacă te simți amețit sau obosit. Durerile în gât sunt adesea provocate de virusuri și trec fără antibiotic. Lichidele calde, gargara cu apă sărată, cuburile de gheață și pastilele de supt pot calma iritația. Mierea poate ajuta în cazul tusei, dar nu se oferă copiilor sub un an.

Mai sunt utile un termometru, măști și dezinfectant pentru mâini. Cere ajutor medical dacă apar dificultăți de respirație, durere în piept, confuzie, deshidratare, febră persistentă sau o agravare rapidă. La copii, somnolența puternică, respirația grea, refuzul lichidelor și urinările rare sunt semne de alarmă. Nu lua antibiotice rămase de la alte tratamente și nu crește doza calmantelor doar pentru a-ți continua programul de vacanță.

Rău de mișcare (mașină, avion, barcă). Pastile și soluții eficiente pentru copii și adulți

Răul de mișcare apare atunci când ochii, urechea internă și corpul transmit creierului informații diferite despre deplasare. De aceea, prevenția este mai eficientă decât tratamentul început după apariția grețurilor sau a vărsăturilor.

În mașină, privește înainte, spre un punct îndepărtat, și ține capul sprijinit. În avion, locurile din dreptul aripilor sunt de obicei mai stabile, iar pe vapor este indicată zona centrală, cât mai aproape de nivelul apei. Evită cititul, telefonul, mesele grele, alimentele grase sau picante, alcoolul și fumul. Mănâncă puțin, bea apă în înghițituri mici și încearcă să dormi, dacă poți.

Pentru adulți, dimenhidrinatul sau meclizina pot preveni răul de mișcare dacă sunt luate înainte de plecare, conform prospectului. Aceste medicamente pot provoca somnolență, vedere încețoșată, uscarea gurii și reacții mai lente. Nu trebuie combinate cu alcool sau sedative și nu sunt potrivite înainte de a conduce. Cetirizina și loratadina sunt utile pentru alergii, dar nu ajută în mod obișnuit la răul de mișcare.

Scopolamina, disponibilă în unele țări sub formă de plasture eliberat pe bază de rețetă, poate fi folosită pentru călătorii lungi. Nu este însă potrivită pentru toate persoanele, mai ales în cazul anumitor forme de glaucom sau al problemelor urinare. Plasturele nu se taie, iar medicamentul poate influența și felul în care corpul suportă căldura.

În cazul copiilor, începe cu soluții fără medicamente: oferă-le o poziție din care pot vedea drumul, aer proaspăt, pauze și o gustare ușoară. Înlocuiește ecranul cu muzică sau conversație. Medicamentele se administrează numai dacă sunt potrivite vârstei și în doza recomandată. Dimenhidrinatul nu se dă copiilor sub doi ani fără indicația medicului, iar scopolamina trebuie evitată. Copilul nu trebuie sedat intenționat pentru călătorie.

Ghimbirul sau brățările de presopunctură pot ajuta unele persoane, dar efectul nu este garantat. Dacă apar vărsături, oferă lichide în cantități mici și urmărește semnele de deshidratare. Vărsăturile persistente, leșinul, confuzia, durerea puternică sau simptomele care continuă după călătorie necesită consult medical.

Primul ajutor pentru tăieturi, entorse și bășici. Plasturi și dezinfectanți

În trusa de călătorie este bine să ai plasturi de mai multe dimensiuni, inclusiv impermeabili, comprese sterile, pansamente care nu se lipesc de rană, tifon, bandă medicală și o fașă elastică. Mai sunt utile mănușile de unică folosință fără latex, penseta, o foarfecă mică, compresele reci instant și plasturii hidrocoloidali pentru bășici. Șervețelele antiseptice sigilate pot fi folosite atunci când nu ai imediat acces la apă curată. Cantitatea se adaptează vacanței: pentru drumeții, ciclism sau camping ai nevoie de mai multe materiale decât pentru un sejur într-un oraș.

În cazul unei tăieturi mici, spală mâinile și oprește sângerarea apăsând rana cu o compresă curată. Clătește apoi zona cu apă potabilă, curăță pielea din jur cu apă și săpun, usucă ușor și aplică un pansament steril. Schimbă-l dacă se udă sau se murdărește. Dacă în rană este înfipt un obiect, nu încerca să îl scoți. Sângerarea care nu se oprește, rănile adânci, pierderea sensibilității, dificultatea de a mișca zona, mușcăturile de animale sau semnele de infecție cer ajutor medical.

Pentru o entorsă ușoară, protejează zona și redu mișcarea în primele 24-48 de ore. Aplică rece printr-un prosop timp de 10-15 minute și nu pune gheața direct pe piele. Fașa elastică poate limita umflarea, dar nu trebuie strânsă atât de tare încât degetele să devină reci, amorțite sau să își schimbe culoarea. Ridică membrul și reia treptat mișcarea. Dacă zona este deformată, durerea este mare sau nu poți sprijini membrul, mergi la medic.

Bășicile se previn prin încălțăminte potrivită, șosete uscate și protejarea zonelor sensibile. Dacă apar, nu le sparge și nu rupe pielea de deasupra. Acoperă-le cu un plasture moale sau hidrocoloidal. Roșeața care se extinde, puroiul și durerea puternică pot indica o infecție, mai ales la persoanele cu diabet sau probleme de circulație.

Păstrează trusa curată și uscată și verifică termenul de valabilitate al produselor. Pentru răni mari, fracturi, arsuri întinse sau plăgi murdare, caută servicii medicale și verifică dacă este necesar vaccinul antitetanos.

Regulile de aur ale transportului medicamentelor

Medicamentele trebuie păstrate în ambalajele originale, cu eticheta și informațiile de pe rețetă, atunci când este cazul. Evită să muți toate comprimatele într-un organizator înainte de trecerea frontierei, deoarece pot fi mai greu de identificat la control. Tratamentele zilnice, medicamentele pentru urgențe și o rezervă pentru eventuale întârzieri se țin în bagajul de mână, nu în cel de cală, care se poate pierde, întârzia sau poate fi expus la temperaturi nepotrivite.

Ia cu tine copii ale rețetelor, o listă cu substanțele active, dozele și programul de administrare. Pentru medicamente injectabile, seringi, auto-injectoare cu adrenalină sau alte dispozitive, este utilă o scrisoare medicală. Verifică regulile țării în care mergi, dar și ale statelor prin care treci. Unele medicamente disponibile în România pot fi restricționate în alte țări. Produsele care conțin opioide, sedative, stimulante sau anumite substanțe psihotrope pot necesita acte speciale ori pot fi permise doar în cantități limitate. Nu transporta medicamente pentru persoane care nu călătoresc cu tine.

În aeroporturile din Uniunea Europeană, lichidele obișnuite sunt acceptate, de regulă, în recipiente de cel mult 100 de mililitri. Medicamentele lichide necesare pe durata călătoriei pot fi permise și în cantități mai mari, însă trebuie prezentate separat, iar personalul poate cere dovada necesității lor. Pentru seringi, ace, geluri de răcire, oxigen sau echipamente speciale, verifică regulile aeroportului și ale companiei aeriene.

Respectă temperatura de păstrare indicată pe ambalaj. Nu lăsa medicamentele în mașină, în soare sau lângă surse de căldură. Insulina și alte produse sensibile pot avea nevoie de o husă termoizolantă, dar nu trebuie puse direct pe elemente congelate dacă nu pot fi înghețate, mai scrie CDC.gov.

Pentru tratamente cu ore stricte, mai ales insulină, anticoagulante, anticonvulsivante sau medicamente hormonale, cere medicului un program adaptat fusului orar. Nu dubla și nu sări dozele din proprie inițiativă. Păstrează în telefon și pe hârtie lista tratamentelor, alergiile, datele medicului, asigurarea și numărul local de urgență.

Etichete: medicamente, bagaje, bagaj de cala,

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