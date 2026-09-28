Dacă știi ce greșeli trebuie să eviți, poți păstra zacusca mai mult timp și te poți bucura de ea fără surprize neplăcute

De ce se acrește zacusca după ce este pusă în borcane

Zacusca se poate acri după ce este pusă în borcane dacă acestea nu au fost sterilizate și închise corespunzător. Atunci când în recipient pătrunde aer, pot apărea condiții favorabile pentru dezvoltarea microorganismelor, iar pe suprafața zacuscăi se poate forma mucegaiul.

Și temperatura la care păstrezi borcanele are un rol important. Dacă zacusca este depozitată într-un loc prea cald, procesul de fermentare poate fi accelerat, ceea ce poate duce la schimbarea gustului și la acrirea preparatului. De aceea, după răcire, borcanele trebuie păstrate într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină directă.

Pentru a reduce riscul ca zacusca să se strice, borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte de folosire. Sterilizarea se poate face la cuptor, iar o altă metodă este sterilizarea borcanelor umplute, prin fierbere la bain-marie, după închiderea etanșă a capacelor.

Este important ca borcanele sterilizate să fie umplute cât mai repede după sterilizare. Dacă sunt lăsate prea mult timp înainte de umplere, pot fi contaminate din nou. În cazul în care observi mucegai, un miros neobișnuit sau alte semne de alterare, zacusca nu trebuie consumată.

Cele mai frecvente greșeli care duc la alterarea zacuscăi

Zacusca se poate altera dacă nu este pregătită, sterilizată sau depozitată corect. Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

Principală greșeală este că borcanele și capacele nu sunt sterilizate corespunzător. Orice urmă de murdărie sau microorganisme poate afecta zacusca și poate favoriza apariția mucegaiului. Dacă pătrunde aer în interior, zacusca se poate altera mai repede.

O altă greșeală este că zacusca nu este fiartă suficient. Dacă preparatul conține prea multă apă și nu este lăsat să scadă suficient, poate fermenta mai ușor.

Nu uita că ar trebui să umpli borcanele la scurt timp după sterilizare.

O altă greșeală este că zacusca este păstrată într-un loc prea cald. Temperaturile ridicate pot accelera fermentarea și pot afecta calitatea preparatului.

Cum sterilizezi corect borcanele și capacele

Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte de a pune zacusca în ele, pentru a reduce riscul de contaminare și alterare. O metodă simplă este sterilizarea la cuptor.

Mai întâi, spală bine borcanele și capacele, apoi clătește-le. Așază-le pe o tavă, cât încă sunt umede, și introdu tava în cuptorul rece. Pornește cuptorul și lasă-le la aproximativ 105-110°C. După ce apa de pe borcane începe să se evapore, mai lasă-le aproximativ un minut, apoi oprește cuptorul și întredeschide ușa. Lasă borcanele să se răcorească treptat.

Ideal este ca sterilizarea să fie făcută chiar înainte de umplerea borcanelor. Nu este recomandat să sterilizezi recipientele cu mult timp înainte și să le lași nefolosite, deoarece se pot contamina din nou.

După ce ai pus zacusca în borcane, închide capacele cât mai bine. Pentru o conservare suplimentară, borcanele închise pot fi sterilizate și la bain-marie, prin fierbere. Respectarea pașilor de sterilizare și închiderea corectă a borcanelor ajută la reducerea riscului ca zacusca să se altereze.

Cum îți dai seama că zacusca nu mai poate fi consumată

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este aspectul zacuscăi. Dacă observi mucegai, pete de culoare neobișnuită, o peliculă la suprafață sau schimbări de textură, este mai sigur să nu o consumi.

Și mirosul poate indica faptul că zacusca s-a alterat. Un miros acru, neplăcut sau diferit de cel normal poate fi un semn că preparatul nu mai este bun. În unele cazuri, pot apărea și bule sau semne de fermentare în interiorul borcanului.

Verifică și borcanul. Dacă este umflat, curge, capacul este bombat sau scoate gaze atunci când îl deschizi, nu consuma zacusca. Acestea pot indica o alterare a conținutului.

Dacă ai dubii în privința aspectului, mirosului sau recipientului, nu încerca să guști zacusca pentru a verifica dacă este bună.