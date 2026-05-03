Soarele strălucește, florile înfloresc – iar, dacă ești ca milioane de oameni din întreaga lume, te poți confrunta cu strănut, tuse și ochi înlăcrimați, potrivit BBC.

La nivel global, aproximativ 400 de milioane de persoane suferă de rinită alergică: o afecțiune care apare atunci când căile nazale sunt iritate de alergeni din aer, inclusiv polen. Când acest lucru se întâmplă sezonier, se numește alergie sezonieră.

Situația este agravată de faptul că atât numărul persoanelor afectate, cât și severitatea simptomelor sunt în creștere, în mare parte din cauza schimbărilor climatice. Din fericire, nu trebuie să suporți în tăcere aceste simptome. În ultimii ani, au apărut tratamente mai eficiente, iar cercetările au oferit ghiduri clare despre cum și când funcționează cel mai bine.

Iată nouă sfaturi pentru a suferi mai puțin în acest sezon al alergiilor și când să mergi la medic.

1. Alege un spray nazal în locul pastilelor

La primele simptome, mulți dintre noi apelează la medicamente antialergice orale. Totuși, acestea sunt mai puțin eficiente decât spray-urile nazale, deoarece trebuie digerate și distribuite în organism. Spray-urile acționează direct acolo unde este nevoie și tratează mai eficient congestia, strănutul și alte simptome. Cele mai eficiente sunt cele pe bază de corticosteroizi sau combinații cu antialergice.

2. Evită decongestionantele nazale

Spray-urile decongestionante pot oferi o ușurare temporară, dar utilizarea prelungită poate agrava problema și poate duce la dependență sau deteriorarea mucoasei nazale.

3. Alege antialergice de generație nouă

Dacă optezi pentru pastile, alege variantele mai moderne, care sunt mai eficiente și provoacă mai puțină somnolență decât cele vechi.

4. Începe tratamentul înainte de sezon

Nu aștepta apariția simptomelor. Începerea tratamentului cu câteva săptămâni înainte de sezonul polenului poate reduce semnificativ simptomele.

5. Folosește tratamentul constant

Chiar și în zilele fără simptome, este important să folosești tratamentul regulat pentru eficiență maximă.

6. Aplică corect spray-urile nazale

Mulți oameni le folosesc greșit. Spray-ul trebuie direcționat lateral, nu spre gât, pentru a acționa eficient în cavitatea nazală.

7. Folosește corect picăturile pentru ochi

În loc să le aplici direct pe ochi, înclină capul într-o parte și aplică picătura în colțul interior al ochiului, apoi clipește.

8. Redu expunerea la alergeni

Ține ferestrele închise, poartă ochelari de soare sau mască afară și spală-te bine după ce petreci timp în aer liber.

9. Mergi la medic dacă simptomele persistă

Alergiile pot afecta serios calitatea vieții. Dacă simptomele nu se ameliorează, consultă medicul – poate fi vorba de o altă afecțiune sau poate fi necesar un tratament mai avansat.

Chiar și în cazurile de rinită alergică sezonieră, terapii precum imunoterapia pot reduce simptomele pe termen lung, ajutându-te să te bucuri de vară fără disconfort.