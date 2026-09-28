Însă nu au existat declarații comune și nici progrese majore.

În schimb, cele două guverne au prezentat separat propriile versiuni asupra întâlnirii – posibil un semn că, în ciuda vizitelor la Casa Albă și a promisiunilor privind relații mai apropiate, Washingtonul și Beijingul continuă să se privească reciproc cu precauție.

Iată patru lucruri pe care le știm acum – și pe care încă nu le știm – despre ceea ce s-a întâmplat în timpul discuțiilor.

Un nou dialog privind inteligența artificială și un canal de comunicare

Beijingul afirmă că a convenit cu Washingtonul lansarea unui nou dialog privind inteligența artificială, următoarele discuții fiind programate pentru sfârșitul lunii noiembrie.

În condițiile în care ambele țări se află într-o cursă pentru dezvoltarea inteligenței artificiale avansate, această inițiativă sugerează că cele două părți consideră necesară introducerea unor limite și mecanisme de siguranță în jurul unei tehnologii utilizate tot mai mult în domenii care merg de la afaceri până la planificarea militară.

Cele două țări au convenit, de asemenea, să stabilească un canal de comunicare pentru incidentele legate de inteligența artificială, menit să împiedice ca neînțelegerile sau evoluțiile neașteptate să se transforme într-o confruntare mai amplă.

Întâlnirea a fost urmărită îndeaproape pentru eventuale evoluții sau acorduri legate de inteligența artificială – în special după apelurile unor companii americane precum Anthropic de a încetini ritmul dezvoltării și după dezvăluirile potrivit cărora OpenAI ar fi obținut acces neautorizat la site-uri guvernamentale din țări precum Australia și s-ar fi „amestecat” în activitatea site-urilor mai multor agenții guvernamentale americane.

Armistițiul comercial – ce a fost inclus și ce a rămas pe dinafară

Presa de stat chineză a confirmat pentru prima dată luni că armistițiul comercial a fost prelungit până la 10 ianuarie.

Această prelungire scurtă asigură faptul că cei doi lideri se vor întâlni din nou la importante reuniuni internaționale programate spre finalul acestui an.

Trump va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în noiembrie, în timp ce Xi urmează să călătorească la Miami pentru summitul G20 din decembrie.

Este neobișnuit ca liderii celor mai mari două economii ale lumii să se întâlnească atât de frecvent.

Beijingul sperase însă la o prelungire mult mai lungă a armistițiului, ceea ce face ca răgazul de două luni să reprezinte mai degrabă un câștig modest decât un progres major.

China a obținut reducerea tarifelor pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari (23 de miliarde de lire sterline) care intră pe piața americană, fiind așteptate reduceri reciproce din partea Beijingului.

Produsele chinezești destinate magazinelor americane, de la jucării și mici electrocasnice până la decorațiuni de Crăciun, vor beneficia de tarifele mai mici.

Administrația Trump a mai afirmat că Beijingul va cumpăra cel puțin 10 milioane de tone metrice de cărbune anual în 2027 și 2028.

Ceea ce atrage atenția este însă ceea ce a rămas în afara acordului.

Nu a existat nicio mențiune despre creșterea exporturilor de minerale rare ale Chinei către Statele Unite și niciun indiciu că restricțiile privind semiconductorii americani avansați ar urma să fie relaxate.

SUA au omis Taiwanul – China nu

Documentul informativ al Casei Albe nu a făcut nicio referire la Taiwan, însă subiectul a reprezentat în mod evident o prioritate pentru Xi Jinping.

Potrivit relatărilor Beijingului despre discuții, Xi i-a cerut lui Donald Trump să se opună oficial independenței Taiwanului și să trateze această problemă cu prudență.

După întâlnirea lor precedentă, din luna mai, Trump a dezvăluit că Xi l-a întrebat direct dacă Statele Unite ar apăra Taiwanul în cazul unui atac al Chinei.

El le-a spus jurnaliștilor: „Există o singură persoană care știe acest lucru, iar aceea sunt eu”, ridicând totodată întrebarea dacă are sens ca forțele americane să „parcurgă 9.500 de mile pentru a lupta într-un război” din cauza acestei probleme.

De această dată, Trump a dezvăluit mult mai puține informații.

„Nu am vorbit prea mult despre asta”, le-a declarat el jurnaliștilor în weekend.

„În acest moment, este în regulă. Lucrurile pur și simplu merg înainte”, a spus Trump. „El înțelege foarte bine ce simt eu.”

Această tăcere ar putea fi semnificativă.

Trump a descris anterior un pachet american de armament pentru Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, drept „o monedă de negociere foarte bună” în relațiile sale cu Beijingul. Pachetul de armament este blocat de mai multe luni.

Sporind confuzia, ambasadorul SUA în China, David Perdue, a declarat pentru Fox News că Trump s-ar fi oferit să-i vândă arme lui Xi în timpul summitului.

Departamentul de Stat a clarificat ulterior că legislația americană interzice vânzarea de arme către China și că nu există planuri în acest sens.

Beijingul consideră insula autoguvernată parte a Chinei. Majoritatea țărilor, inclusiv Statele Unite, nu recunosc Taiwanul drept stat independent, însă Washingtonul se opune oricărei încercări de preluare a insulei prin forță și s-a angajat să-i furnizeze armament.

China ar putea deschide mai larg ușa investițiilor

China afirmă că va permite mai multor companii financiare străine, inclusiv bănci susținute de capital american, firme de investiții și companii de asigurări, să solicite autorizații pentru a desfășura activități și pentru a deschide birouri în China. Orice aprobare va rămâne însă supusă legislației și reglementărilor chineze.

Ultima precizare este esențială. China deschide ușa, dar continuă să controleze cine poate trece prin ea.

Companiile financiare străine se plâng de mult timp că barierele de reglementare, cerințele privind licențele și temerile legate de interdicțiile de părăsire a țării fac dificilă extinderea în China, chiar și atunci când accesul pe piață este permis din punct de vedere tehnic.

Beijingul a mai anunțat că discută modalități de creștere a numărului de zboruri între cele două țări, însă niciuna dintre părți nu a explicat cum ar urma să se întâmple acest lucru.

De asemenea, în pofida faptului că oferă intrare fără viză vizitatorilor din peste 75 de țări din întreaga lume, China nu a extins această facilitate și pentru cetățenii americani.

Între timp, Departamentul de Stat al SUA continuă să clasifice călătoriile în China la nivelul 2 de avertizare, recomandând călătorilor să manifeste „prudență sporită” din cauza riscului aplicării arbitrare a legii, al interdicțiilor de părăsire a țării și al detenției.

Așadar, chiar dacă ambele părți vorbesc despre încurajarea afacerilor și a călătoriilor, unele dintre cele mai importante obstacole rămân în continuare în vigoare.