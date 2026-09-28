Potrivit unui comunicat remis presei, valoarea PRIMII, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, este de peste 1,21 miliarde de lei (aproximativ 232 de milioane de euro), cu o durată de implementare de trei ani, potrivit Agerpres.

Raportat la cei aproximativ 50.000 de copii vizați de program, alocarea este, astfel, de circa 4.640 de euro per elev.

Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este 12 octombrie.

„Sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile”

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice. Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, citat în comunicat.

Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Lista școlilor eligibile este alcătuită pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii rezultate din MATE și gradului de marginalizare comunitară.

Pentru ce poate fi folosită finanțarea

Finanțarea poate fi folosită pentru: activități de tip „Școala după Școală” (lecții individualizate, activități de recuperare), activități extracurriculare și extrașcolare, bunuri și servicii pentru elevi (materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală).

Ministerul Educației și Cercetării transmite că va organiza, în perioada următoare, webinare de informare, pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de școală.