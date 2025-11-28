Pensionar din Mureș jefuit de un vânzător ambulant. Cum a rămas rapid fără 40.000 de lei

Un pensionar de 78 de ani din județul Mureș a rămas fără economii, după ce a fost abordat de un tânăr de 18 ani, vânzător ambulant.

Reka Bereczki

Bătrânul a făcut greșeala să-l lase pe băiat să intre în casă. Individul a profitat de o clipă de neatenție și a plecat cu 40.000 de lei.

Pensionarul din localitatea Sălcud a fost acostat pe stradă când se întorcea de la magazin. Sub pretextul că are oale de vânzare și vrea să-i arate marfa pe îndelete, un tânăr de 18 ani s-a oferit să îl ducă cu mașina până acasă.

Vecin: „Am văzut când a intrat în curte, i a dat o cutie , după aceea a luat alta mai mare și o intrat înăuntru. După aia eu nu am mai știut, o intrat proprietarul cu el în casă și zice că banii ăia erau strânși să dea la copii să cumpere mașină”.

În momentul în care pensionarul a luat bani să plătească un set de oale, tânărul a văzut unde își ținea întreaga sumă și a acționat. Rudele spun că a furat 40.000 de lei.

Păgubiții au sunat imediat la 112, iar polițiștii l-au găsit pe suspect în Târgu Mureș. La percheziții au recuperat doar o parte din bani.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Au fost identificați și ridicați 22.000 de lei, precum și medii de stocare, care urmează a fi administrate în probatoriul din cauza penală”.

Tânărul este reținut pentru furt. Polițiștii trag un semnal de alarmă, ca oamenii să nu aibă încredere în persoane necunoscute care, mai ales în această perioadă, le prezintă diverse oferte și caută momentul oportun pentru a-i jefui.

Sursa: Pro TV

