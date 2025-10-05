Jumătate din zonele alpine ale Carpaților s-au înverzit în ultimele patru decenii. Fenomenele care au dus la schimbări

05-10-2025 | 19:25
Deși munții României, încă sunt victimele tăierilor ilegale, cercetătorii au și vești bune.

Alexandra Clej,  Ciprian Pârvu

Aproape jumătate din zonele alpine de mare altitudine ale Carpaților s-au înverzit vizibil în ultimele patru decenii, odată cu schimbările climatice și reducerea pășunatului.

Acestea sunt concluziile celui mai recent studiu făcut de o echipă internaționala de cercetători români și francezi.

Specialiștii au analizat mai multe imagini din ultimii 40 de ani, corelate cu fotografii aeriene istorice, inclusiv cele din programul Corona de la sfârșitul anilor '60 ai secolului trecut.

Cercetătorii au descoperit că acest fenomen este cel mai pronunțat între 1.800 și 2.300 de metri altitudine și este generat de reducerea pășunatului și de modificările climatice.

Dănuț Chira, cercetător în silvicultură: „Conflictul care exista acolo era în general între activitatea omului și natură."

Dan Turtureanu, cercetător coordonator al studiului: „Avem nevoie uneori de sute de ani ca să sesizăm adevărate schimbări care se petrec în mediul alpin”.

Iar schimbarea, rapidă, i-a surprins chiar și pe experți.

Mihai Pușcaș, cercetător: „Există o schimbare majoră la nivelul acestor ecosisteme într-un ritm mult mai rapid decât ne-am fi așteptat”.

Așa au început să se răspândească plante și arbuști care au „desenat" un covor verde, cum sunt: ienupărul, un arbust mic, rezistent la frig și vânt, dar și afinul, merișorul sau rododendronul.

Fenomenul are implicații directe pentru biodiversitate, frumusețea peisajelor și pentru absorbția dioxidului de carbon.

Concluziile cercetătorilor de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj și de la Laboratorul de Ecologie Alpină din Grenoble au fost publicate într-o prestigioasă revistă de specialitate.

