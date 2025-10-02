„Cultul din pădure”: O mamă cere deportarea fiicei spălate pe creier de un grup care este codus de un ”rege și de o regină”

02-10-2025 | 13:14
cult
Sky News

O femeie din Texas a declarat pentru Sky News că un „cult” african i-ar fi spălat creierul fiicei sale, atrăgând-o și constrângând-o să se mute la 6.400 de kilometri distanță, într-o pădure din Scoția, profitând de vulnerabilitățile acesteia.

Vlad Dobrea

Tânăra Kaura Taylor, în vârstă de 21 de ani, studentă la drept, a fost dată dispărută în Dallas în mai 2025.

Sky News dezvăluie că autoritățile scoțiene analizează acum un raport care vizează probleme legate de bunăstarea și siguranța tinerei.

Vorbind în exclusivitate, în primul său interviu televizat din Texas, mama Kaurei, Melba Whitehead, a făcut apel disperat ca autorități să o deporteze urgent pe fiica sa în SUA, pentru ca cele două să se poată reuni.

Între timp, consilierul Scott Hamilton, vice-lider al autorității locale, a confirmat că joi dimineață poliția, executorii judecătorești și alte agenții au mers la tabăra respectivă și i-au evacuat pe cei trei.

El a declarat pentru Sky News: „Acest grup a ajuns în Jedburgh în urmă cu câteva luni. Și-au instalat tabăra aici. Inițial s-au aflat pe un teren al Consiliului Scottish Borders, unde au ridicat tabăra și au pretins că sunt un Regat al Kubala. Din punctul nostru de vedere, a fost ridicol. A încălcat legile și regulile. Și, ca proprietari de terenuri, am luat măsuri, la fel ca și alți proprietari privați, pentru a asigura rezultatul de azi.”

Grupul, îmbrăcat din cap până-n picioare în haine tradiționale africane, este condus de Kofi Offeh, care se autointitulează „Regele”, și partenera sa Jean Gasho, care se prezintă drept „Regina”.

Cei doi au avut o viață marcată de dificultăți în Stockton-on-Tees, în nord-estul Angliei, înainte să-și instaleze tabăra la granița scoțiană.

Un videoclip apărut online îl arată pe Offeh declarând că este proprietarul Kaurei și lăudându-se: „Te-am cumpărat cu un preț”, înainte ca tânăra să depună jurământ de loialitate față de „stăpânii” săi.

Tabăra, situată la marginea unei zone industriale, se află în centrul unei dispute legale după ce au fost emise ordine de evacuare pentru a-i îndepărta atât de pe terenurile private, cât și de pe cele ale consiliului local.

Sursa: Sky News

SUA refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

