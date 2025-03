Bani europeni pentru împăduriri, nefolosiți de primari. Mai mult de jumătate din fonduri nu au fost accesate

Un câmp de la marginea comunei Nojorid, din județul Bihor, nu poate fi folosit pentru agricultură. Așa că autoritățile locale i-au găsit altă întrebuințare.

Cristian Tripa, viceprimar comuna Nojorid: „Acest teren se pretează pentru împădurire, subvenția, care este considerabilă pentru acest teren. Proiectul a fost depus. Sunt multe primării foarte mici, care nu reușesc, în urma bugetelor, să se asigure această investiție."

Programul de împădurire, accesibil și persoanelor fizice

Programul de împădurire se adresează inclusiv persoanelor fizice. Unii oameni au reușit deja să planteze suprafețe însemnate.

Un exemplu vine din localitatea Topa de Sus, unde, pe 4 hectare, se văd deja arborii.

Cornel Simai, preot paroh Topa de Sus: „Am auzit despre alocarea acestor fonduri prin PNRR. Am pregătit, efectiv, terenul, am îngrădit, tot de-a roata, cu stâlpi, cu sârmă ghimpată. Am cumpărat puietul. Beneficiul este că ai o suprafață de pădure nouă, într-un teren pe care nu puteai să îl folosești pentru agricultură.”

Apariția unor noi păduri nu este doar benefică pentru mediu, ci și profitabilă. Un fermier a investit aproape 280 de mii de euro ca să înființeze o plantație pe 17 hectare.

Alin Satmari, fermier: „Mi-am dat seama că, accesând aceste fonduri, o să am o subvenție mult mai mare decât în agricultura tradițională. De exemplu, în agricultura tradițională, vorbim de o subvenție de 200 de euro, aproximativ. Aici vorbim de o subvenție de 650 de euro pe hectar."

Noi facilități pentru întreținerea plantațiilor

Noua variantă a programului, care permite și accesarea de fonduri pentru întreținerea plantațiilor, este extrem de ofertantă.

Alin Satmari, fermier: „Întreținerea oricum trebuie făcută. Nu e totuna s-o faci cu bani din buzunarul tău sau cu bani din subvenție, din fonduri europene."

Dan Maxim, inspector șef, Garda Forestieră Oradea: „Cheltuielile acoperite de schemă sunt cele de la proiectare, costul puieților, plantarea efectivă și întreținerea ulterioară a culturii, chiar și împrejmuirea culturii.”

Pentru a accesa mai ușor sumele, Consiliul Județean Bihor s-a gândit să-i ajute pe primari cu întocmirea documentelor.

Mircea Mălan, președinte interimar CJ Bihor: „Consiliul Județean Bihor sprijină primăriile din județ ca să acceseze fonduri europene pentru a face plantări noi, cu documentația aferentă și cu finanțare."

România este puțin sub media europeană în ceea ce privește suprafața împădurită, potrivit datelor oficiale. Din ținta de 26.000 de hectare care ar putea fi plantate cu cele 500 de milioane de euro alocate, doar pentru 11.000 de hectare au fost depuse proiecte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: