Cifrele dezastrului. România a împădurit în 30 de ani de două ori mai puține hectare decât în tot anul 1953

PRO VERDE
03-10-2025 | 06:58
×
Codul embed a fost copiat

România nu a reușit, în ultimii 30 de ani, să împădurească mai mult de 43.000 de hectare de pădure, o valoare ridicolă, dacă ne raportăm la suprafața forestieră totală, de 7 milioane de hectare.

autor
Stirileprotv

Spre comparație, numai în anul 1953 au fost împădurite peste 90.000 de hectare, ceea ce constituie, de altfel, un record în domeniu în țara noastră, a explicat, la PRO Verde, Mihai Enescu, inginer silvic, cadru didactic la USAMV București.

Mihai Enescu a fost invitat la emisiune alături de Marin Toma, președinte al „Plantăm fapte bune”, un ONG ce adună voluntari din toată țara, pentru a participa la acțiuni de împădurire.

„Ne apropiem de 60.000 de voluntari care au participat la toate activitățile noastre. Am avut de toate vârstele – inclusiv copii de grădiniță”, spune Marin Toma.

Cei 60.000 de voluntari au plantat, până acum, aproape cinci milioane de puieți, în mai multe locuri din țară.

Citește și
pădure furtună Gura Humorului2
Comisia Europeană oferă 500 de milioane euro României pentru a sprijini crearea de noi suprafeţe împădurite

Orașele mari, sufocate de beton

Voluntarii au încercat să aducă mai mult verde și în orașe. În localitățile mici, acțiunile sunt mai ușor de organizat.

„La școlile cu spațiu mai generos am putut să facem inclusiv păduri urbane. În București însă, unde solul e plin de cabluri și beton, e aproape imposibil. Atunci am mers pe amenajări de spațiu verde, arbuști, arbori ornamentali, acolo unde s-a putut”, explică Marin Toma.

„În orașele mari din afară se plantează și pe clădiri, pe terase, pe acoperișuri. Dar pentru asta avem nevoie de arhitecți și ingineri care să ne spună dacă e posibil sau nu”, adaugă el.

Cum poți să ajuți

Oricine vrea să participe la o împădurire trebuie doar să se înscrie. Acțiunile sunt anunțate din timp.

„Fiecare acțiune de plantare presupune pregătire: teren curățat, gropi săpate, puieți aduși. Costurile sunt acoperite de sponsori. Noi avem experiența organizării plantării de la 50 până la 1000 de oameni. Nu e suficient să venim, să plantăm și să plecăm. Trebuie să monitorizăm și să îngrijim plantațiile până devin independente”, spune Mihai Enescu.

Ciprin Stănescu: Suntem în septembrie 2030. Cum arată o Românie mai verde?

Mihai Enescu: “Noi cu toții ne dorim să plantăm cât mai mult. Doar că de cele mai multe ori, în zonele urbane aglomerate, ai incredibil mai multe bariere birocratice și lipsă de entuziasm și de colaborare. Or, asta este bariera pe care dacă reușim să o trecem, putem avea și un București mult mai verde, dar și foarte mult alte orașe mai verzi”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, paduri,

Dată publicare: 03-10-2025 06:57

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Marea defrișare | România, țara în care pădurile dispar iar infractorii scapă. „Ei au marcat, eu am tăiat”
Romania, te iubesc!
Marea defrișare | România, țara în care pădurile dispar iar infractorii scapă. „Ei au marcat, eu am tăiat”

Marea defrișare, partea I. Opt mii de dosare cu infracțiuni silvice au fost finalizate anul trecut de anchetatori. În închisoare au ajuns doar 30 de hoți de pădure.  

Comisia Europeană oferă 500 de milioane euro României pentru a sprijini crearea de noi suprafeţe împădurite
Stiri actuale
Comisia Europeană oferă 500 de milioane euro României pentru a sprijini crearea de noi suprafeţe împădurite

Comisia Europeană a anunţat luni că aprobă o schemă de ajutoare a României în valoare de 500 de milioane euro în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru a sprijini crearea de noi suprafeţe împădurite, scrie News.ro. 

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”
Stiri externe
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28