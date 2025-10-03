Cifrele dezastrului. România a împădurit în 30 de ani de două ori mai puține hectare decât în tot anul 1953

România nu a reușit, în ultimii 30 de ani, să împădurească mai mult de 43.000 de hectare de pădure, o valoare ridicolă, dacă ne raportăm la suprafața forestieră totală, de 7 milioane de hectare.

Spre comparație, numai în anul 1953 au fost împădurite peste 90.000 de hectare, ceea ce constituie, de altfel, un record în domeniu în țara noastră, a explicat, la PRO Verde, Mihai Enescu, inginer silvic, cadru didactic la USAMV București.

Mihai Enescu a fost invitat la emisiune alături de Marin Toma, președinte al „Plantăm fapte bune”, un ONG ce adună voluntari din toată țara, pentru a participa la acțiuni de împădurire.

„Ne apropiem de 60.000 de voluntari care au participat la toate activitățile noastre. Am avut de toate vârstele – inclusiv copii de grădiniță”, spune Marin Toma.

Cei 60.000 de voluntari au plantat, până acum, aproape cinci milioane de puieți, în mai multe locuri din țară.

Orașele mari, sufocate de beton

Voluntarii au încercat să aducă mai mult verde și în orașe. În localitățile mici, acțiunile sunt mai ușor de organizat.

„La școlile cu spațiu mai generos am putut să facem inclusiv păduri urbane. În București însă, unde solul e plin de cabluri și beton, e aproape imposibil. Atunci am mers pe amenajări de spațiu verde, arbuști, arbori ornamentali, acolo unde s-a putut”, explică Marin Toma.

„În orașele mari din afară se plantează și pe clădiri, pe terase, pe acoperișuri. Dar pentru asta avem nevoie de arhitecți și ingineri care să ne spună dacă e posibil sau nu”, adaugă el.

Cum poți să ajuți

Oricine vrea să participe la o împădurire trebuie doar să se înscrie. Acțiunile sunt anunțate din timp.

„Fiecare acțiune de plantare presupune pregătire: teren curățat, gropi săpate, puieți aduși. Costurile sunt acoperite de sponsori. Noi avem experiența organizării plantării de la 50 până la 1000 de oameni. Nu e suficient să venim, să plantăm și să plecăm. Trebuie să monitorizăm și să îngrijim plantațiile până devin independente”, spune Mihai Enescu.

Ciprin Stănescu: Suntem în septembrie 2030. Cum arată o Românie mai verde?

Mihai Enescu: “Noi cu toții ne dorim să plantăm cât mai mult. Doar că de cele mai multe ori, în zonele urbane aglomerate, ai incredibil mai multe bariere birocratice și lipsă de entuziasm și de colaborare. Or, asta este bariera pe care dacă reușim să o trecem, putem avea și un București mult mai verde, dar și foarte mult alte orașe mai verzi”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













