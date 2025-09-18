Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 18 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc

18-09-2025 | 10:21
bilet la loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Știrile PRO TV

La Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 18 septembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

loto
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie
S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie

Ultimele trageri ale Loteriei Române au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din diferite zone ale țării.

Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 14 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 11 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 11 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 11 septembrie, noi extrageri la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc.

După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie". Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism". Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

