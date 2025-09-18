Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 18 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc

Joi, 18 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 18 septembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

