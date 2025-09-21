Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 21 septembrie 2025. Report de peste 6,47 milioane de euro pus în joc

21-09-2025 | 11:37
bilet la loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.

Stirileprotv

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 23.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro), iar la Noroc Plus este un report cumulat de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

bilet la loto
S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Craiova, Vişeu de Sus - jud. Maramureş şi Urlaţi - jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-09-2025 11:37

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. Numerele extrase joi, 18 septembrie 2025
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. Numerele extrase joi, 18 septembrie 2025

Joi, 18 septembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie
Stiri actuale
S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie

Ultimele trageri ale Loteriei Române au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din diferite zone ale țării.

Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare
Stiri actuale
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 14 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

