Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – tradiții și rugăciuni pentru 21 noiembrie. Se spune sau nu „La mulți ani” astăzi

Sărbătoarea amintește momentul în care Fecioara Maria, în vârstă de doar trei ani, a fost adusă de părinții ei la Templul din Ierusalim și încredințată slujirii lui Dumnezeu. Află semnificația aceste sărbători, tradițiile, rugăciunile și dacă se spune „La mulți ani”.

Ce reprezintă Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, numită de oameni Vovidenia, vorbește despre momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la Templu de părinții ei, Ioachim și Ana. Ei nu aveau copii și s-au rugat mult lui Dumnezeu. Au promis că, dacă vor primi un prunc, îl vor închina Lui. Rugăciunea lor a fost ascultată și s-a născut Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.

Când Maria a împlinit trei ani, părinții și-au ținut promisiunea. Au dus-o la templul din Ierusalim, însoțită de fete tinere cu lumânări aprinse. Acolo au încredințat-o marelui preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. El a primit-o cu bucurie și, călăuzit de Duhul Sfânt, a dus-o în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt al templului. Acolo nu intra nimeni, în afară de arhiereu, și doar o dată pe an. Acest gest arată locul special pe care îl va avea Maria în istoria mântuirii: ea însăși avea să devină „locul cel sfânt” în care Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa, notează Basilica.ro.

După ce a intrat în templu, Maria a rămas acolo până pe la 15 ani. A dus o viață curată, liniștită, plină de rugăciune. Tradiția spune că era hrănită de îngeri și creștea mereu în harul lui Dumnezeu. Când a venit vremea să părăsească templul, și-a arătat dorința de a-I rămâne lui Dumnezeu dedicată, de a trăi în feciorie. A fost logodită cu dreptul Iosif doar pentru a fi ocrotită în lume, păstrându-și curăția. Tocmai de aceea, această sărbătoare vorbește despre pregătirea ei duhovnicească pentru a deveni Născătoarea lui Dumnezeu.

Toate aceste întâmplări nu sunt povestite în Evanghelii, ci vin din Tradiția Bisericii și din scrieri vechi, mai ales din Protoevanghelia lui Iacov, un text din secolul al doilea. Sărbătoarea a fost așezată mai întâi în Răsărit, în secolul al șaselea, pe vremea împăratului Justinian. O mărturie din acea vreme spune că, pe 20 noiembrie 543, Justinian a sfințit o biserică din Ierusalim închinată Fecioarei Maria, iar în ziua următoare a început prăznuirea Intrării în Biserică. În Apus, sărbătoarea a fost primită mult mai târziu, în anul 1374, prin hotărârea Papei Grigorie al unsprezecelea.

Sensul acestei sărbători este profund. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului anunță venirea lui Hristos și pregătește Nașterea Domnului. Fecioara Maria devine puntea dintre Vechiul și Noul Legământ. Ne amintește de curăția ei, de viața ei de rugăciune și de felul în care Biserica ne ajută și pe noi să ne pregătim sufletul pentru a-L primi pe Hristos. Începând cu 21 noiembrie, la slujbele din Postul Crăciunului se cântă Catavasiile care vestesc Nașterea Domnului și ne arată că sărbătoarea se apropie.

În icoana Vovideniei, Maria apare ca o fetiță care urcă treptele templului, iar preotul Zaharia o primește cu brațele deschise. În spatele ei sunt Ioachim și Ana, împreună cu fecioare care poartă lumini aprinse. Sus, în Sfânta Sfintelor, un înger îi aduce hrană. Toate aceste detalii arată că Dumnezeu a avut grijă de ea încă din copilărie și a pregătit-o pentru marea ei misiune.

Când se sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Data acestei sărbători este mereu aceeași: 21 noiembrie, atât în calendarul ortodox, cât și în cel catolic, unde poartă numele de Prezentarea la Templu a Fecioarei Maria. La noi, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, ziua este marcată cu cruce roșie, semn că este un praznic mare la care credincioșii sunt chemați la liturghie. Pentru că se află în Postul Crăciunului, ziua de 21 noiembrie aduce și o bucurie aparte: Biserica a dat dezlegare la pește, tocmai pentru ca sărbătoarea să fie trăită cu lumină și cu mai puțină asprime.

În această zi, în toate bisericile se țin slujbe speciale. În ajun se face Vecernia, iar în dimineața praznicului se oficiază Utrenia și Sfânta Liturghie. Se cântă imnuri dedicate Maicii Domnului, iar credincioșii vin în număr mare să o cinstească. Este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului, după începutul postului din 15 noiembrie. În popor se spune că odată cu Intrarea Maicii Domnului cerul „se deschide” pentru rugăciuni și dorințe și că de aici începe cu adevărat apropierea de Nașterea Domnului.

Deși 21 noiembrie nu este zi de nume pentru un sfânt anume, mulți oameni aleg totuși să felicite persoanele care poartă numele Maria sau alte nume derivate. Este firesc, pentru că întreaga zi este închinată Maicii Domnului. Praznicul este sărbătorit în fiecare an la aceeași dată, indiferent în ce zi cade, și ne îndeamnă să ne gândim la dăruirea Fecioarei Maria și la felul în care fiecare dintre noi își poate aduce sufletul în fața lui Dumnezeu cu aceeași curăție și încredere.

Tradiții și obiceiuri de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Sărbătoarea din 21 noiembrie a adunat în timp multe tradiții frumoase, unele venite din credința oamenilor, altele din obiceiuri vechi păstrate de la o generație la alta. Ziua este cunoscută pentru atmosfera ei luminoasă și pentru faptul că oamenii o văd ca pe un moment de început, de deschidere și speranță.

Una dintre cele mai cunoscute credințe spune că în noaptea și dimineața de Vovidenie cerurile se deschid și lumea devine mai aproape de ceea ce este bun și curat. Se crede chiar că animalele pot „vorbi” pe înțelesul oamenilor. Mulți folosesc această zi pentru a se ruga și pentru a-și pune dorințe, convinși că rugăciunile sunt mai ușor de ascultat acum.

Există și un obicei pentru fetele tinere care vor să afle cum arată viitorul lor soț. În unele sate, ele merg la fântână înainte de răsărit, cu o lumânare albă în mână. Aprind lumânarea atunci când cântă primul cocoș, o pun pe marginea fântânii și privesc în apă. Dacă împlinesc ritualul cu încredere, se spune că pot vedea în apă chipul ursitului. Este un obicei mai mult popular, dar multe fete îl urmează pentru farmecul și misterul lui.

O altă tradiție importantă ține de cei care au murit în împrejurări grele sau fără să fie cineva lângă ei. În această zi, în multe locuri se fac pomeniri speciale pentru ei. Oamenii pregătesc pachete de post, cu pește, fructe, colivă și lumânări, și le împart în amintirea celor plecați. În unele zone din nordul țării se coc plăcinte cu dovleac, care se împart alături de o lumânare albă. Se crede că această lumânare aprinsă nu se va stinge niciodată „dincolo”, aducând liniște sufletelor celor plecați.

Copiii au și ei un obicei frumos. În dimineața de Vovidenie pun crenguțe de măr într-un vas cu apă, la căldură și lumină. Până la Anul Nou, aceste crengi prind muguri sau chiar înfloresc. Ele devin apoi sorcovele cu care copiii urează sănătate la început de an. Tradiția vorbește despre viață, lumină și speranță în mijlocul iernii.

Pentru că această zi aduce dezlegare la pește, multe familii pregătesc bucate de post cu pește și le duc la biserică pentru a fi binecuvântate. Apoi împart din ele celor nevoiași, un gest de bunătate care amintește de generozitatea Maicii Domnului.

Există însă și câteva lucruri considerate „nerecomandate” în această zi. Oamenii din vechime spuneau că nu e bine să stai certat cu cineva. Ziua trebuie primită cu inimă împăcată. Nu se făcea nici curățenie grea în casă. Nu se mătura, nu se spălau rufe și nu se lucra la țesut, pentru că era considerată o zi de odihnă și liniște. Și, chiar dacă există dezlegare la pește, restul alimentelor de dulce sunt evitate de cei care țin post.

Rugăciuni și acatiste pentru 21 noiembrie

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului este însoțită de multe rugăciuni și cântări frumoase. Oamenii se roagă atât la biserică, cât și acasă, în liniște, fiecare după puterea și dorința lui. Rugăciunile acestei zile au rolul de a aduce pace în suflet, lumină în casă și încredere în ajutorul Maicii Domnului.

Troparul sărbătorii este cea mai cunoscută rugăciune. Este un scurt imn care spune, pe scurt, ce înseamnă această zi. În el se vorbește despre bucuria care vine prin Maria și despre modul în care ea anunță venirea lui Hristos în lume. Oamenii îl rostesc la biserică, dar și acasă, ca o formă simplă de mulțumire.

„Astăzi, înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului”.

Acatistul Intrării este o rugăciune mai lungă, împărțită în mai multe strofe. Povestește despre momentul în care Maria a fost dusă la templu și o prezintă ca pe o ființă curată, aleasă dintre toți oamenii. Mulți credincioși citesc acest acatist în ajunul zilei sau chiar pe 21 noiembrie, fie pentru ei, fie pentru familiile lor. Este o rugăciune care aduce liniște și încredere, iar în multe locuri se citește și la biserică, seara, care poate fi citită pe Doxologia.ro.

La biserică, în timpul slujbei, se citesc texte din Biblie alese special pentru această zi. Ele vorbesc despre rolul Mariei sau despre templu, pentru a arăta legătura dintre vechile tradiții și ceea ce a urmat odată cu venirea lui Hristos. La final, se cântă imnuri dedicate Maicii Domnului, iar preoții vorbesc despre viața ei și despre ceea ce putem învăța de la ea.

În unele locuri, seara se face și o mică procesiune sau se cântă un set de rugăciuni speciale. Toate acestea au același scop: să o cinstească pe Maica Domnului pentru rolul ei și să le amintească oamenilor cât de importantă este lumina pe care o aduce această sărbătoare.

Se spune sau nu „La mulți ani” astăzi

O întrebare des întâlnită este dacă se spune sau nu „La mulți ani” pe 21 noiembrie. În mod obișnuit, cei care poartă numele Maria sau derivatele lui își sărbătoresc ziua de nume pe 15 august și 8 septembrie, cele două mari sărbători dedicate Maicii Domnului. Totuși, mulți oameni aleg să felicite și de Vovidenie, iar acest lucru nu este deloc greșit.

Tradiția nu interzice urările de bine la sărbătorile Maicii Domnului. Chiar și pentru 15 august, unde unii au impresia că nu s-ar potrivi felicitările, teologii spun clar că este o sărbătoare a trecerii spre viața veșnică, nu un motiv de tristețe. Prin urmare, „La mulți ani” este potrivit la toate sărbătorile dedicate Maicii Domnului, inclusiv pe 21 noiembrie.

Mesaje și urări de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

De Vovidenie, unii credincioși aleg să felicite persoanele care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau alte variante, în timp ce alții preferă să păstreze tradiția și să ureze doar în august și septembrie. Nu există o regulă strictă. Depinde de fiecare familie și de fiecare persoană în parte. Important este ca urările să fie sincere și venite din inimă, cum ar fi:

„Felicitări cu ocazia acestei sfinte sărbători, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului! Fie ca bunătatea și lumina acestei zile să vă umple sufletul. Maica Domnului să vă ocrotească, să vă aducă pace, iubire și împliniri alături de cei dragi.”

„Astăzi sărbătorim Intrarea Maicii Domnului în Biserică, o zi deosebită pentru toți creștinii. Vă doresc din inimă multă sănătate, bucurie și credință nestrămutată. Fie ca rugăciunile voastre să fie ascultate, iar casa voastră să strălucească de har și bună înțelegere. La mulți ani binecuvântați!”

„Cu ocazia Vovideniei, vă trimit cele mai calde urări de bine! Fie ca Maica Domnului să vă călăuzească pașii și să vă aducă liniște în suflet. Să ne amintim să fim mai buni unii cu alții astăzi și în fiecare zi. La mulți ani fericiți tuturor celor ce poartă numele Maria!”

„La mulți ani de Intrarea Maicii Domnului în Biserică! Sărbătoarea de astăzi să vă aducă lumină și speranță. Fecioara Maria, cea plină de har, să reverse asupra voastră binecuvântări nebănuite. Vă doresc sănătate, armonie în familie și credință puternică. Să trăiți întru mulți și fericiți ani!”

„Astăzi, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, să deschidem și noi ușile inimii pentru ca Domnul și Maica Sfântă să intre și să ne binecuvânteze viața. Vă doresc o zi plină de bucurii duhovnicești! La mulți ani celor ce își serbează astăzi onomastica, purtând numele Sfintei Fecioare.”

