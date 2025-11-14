Pirelli a lansat calendarul pe 2026. Imagini spectaculoase cu modelele de anul acesta. Mesajul Evei Herzigova pentru români

14-11-2025 | 20:42
Un renumit calendar născut în 1964 s-a transformat de-a lungul timpului dintr-o biblie a top-modelelor, într-un manifest al lumii artistice. Lansarea ediției 2026 a avut loc la Praga, unde s-a aflat și Andreea Esca.

autor
Stirileprotv

Andreea Esca: „Într-o lume dominată de tehnologie, pe care chiar el o foloseşte cu mult talent, renumitul fotograf norvegian Solve Sundsbo alege să ne reamintească de unde venim. Modelele Calendarului Pirelli 2026 sunt fotografiate, aşadar, în comuniune cu natura. Apă, foc, pădure, flori, vânt, lumină, toate sunt aduse cumva în studio, pentru a relaţiona cu Irina Shaik, Eva Hertzigova, Venus Wiliams sau Isabella Rosellini.”

Irina Shaik: Am crescut într-un sătuc, foarte, foarte mic. Așa că pot spune că am crescut în natură. În vacanțele de vară lucram în grădină, plantam cartofi și castraveți. Sunt o fiică a naturii.

Modelele alese sunt vedete feminine, cu vârste între 30 şi 70 de ani, care vin din lumea filmului, a modei, a muzicii sau a sportului.

Andreea Esca: Ce a fost cel mai greu pentru tine (la ședința foto n.r.)?

Venus Williams: Să fac pozele să arate bine. Sunt foarte înaltă, și mare, nu sunt chiar așa de mobilă ca alții. Sunt foarte rigidă. Am șoldurile înguste, articulațiile cam scârțâie.”

Super-modelul ceh Eva Herzigova a reprezentat elementul apă. S-a scufundat într-un acvariu, iar fotograful i-a făcut portretul în imagini. Pentru ea nu a fost o problemă să-și țină respirația, mult timp, sub apă.

Eva Herzigova: Nu cred că este pentru oricine. Trebuie să te scufunzi în apă, să ai încredere în tine, să-și ții respirația. Trebuie să tragi în piept exact cantitatea potrivită de aer, ca să poți pluti scufundat într-un acvariu destul de îngust, pe care l-au făcut special pentru mine. N-ai niciun control, zero. Părul este în toate părțile, se duce machiajul.

Dar fotografiile sunt despre emoţii, reacţii şi puterea frumuseţii în relaţie cu natura. Artistul fotograf spune că iubește natura într-un mod surprinzător.

Solve Sundsbo: Mie îmi place vremea rea. Îmi place să mă scufund în vremea rea”.

Despre natura din România îşi aminteşte cu drag şi Eva Herzigova.

Andreea Esca: Când spun România, la ce te gândești?

Eva Herzigova:Cred că la păduri, copacii din păduri. Și lacuri. Aveți câteva lacuri frumoase. Am filmat în România”.

Până la întâlnirea viitoare, Eva are un mesaj pentru aniversarea PROTV: „Felicitări și La mulți ani, PROTV”.

