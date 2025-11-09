Pompierii australieni revin cu un nou calendar pentru 2026 – ședință foto inedită alături de cățeluși

Faimoși deja pentru calendarele lor cu imagini simpatice și îndrăznețe, pompierii australieni au venit cu o nouă surpriză.

Au publicat câteva imagini, ca o avanpremieră pentru ediția de anul viitor.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare se vede cum pompierii, la bustul gol, se pregătesc pentru şedinţa foto.

Și de această dată, au ales să aibă alături câteva animale drăgălașe. Au fost însoțiți de o echipă de cățeluși. Puii stăteau cuminți în brațe, semn că erau tare încântați de plimbare și de toată atenția primită.

Calendarele vor fi puse în vânzare luna viitoare și e de așteptat să se epuizeze rapid, ca în fiecare an. Sumele strânse vor fi donate în scopuri caritabile.



