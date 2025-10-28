Când vor fi plătite pensiile celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial

Aproape cinci milioane de pensionari aşteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Județeană de pensii a stabilit deja procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari.

Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul CN Poșta Română SA o vor încasa între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliu.

Pentru pensionarii avizați, adică cei care nu sunt găsiți acasă, sumele și documentele de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, conform CPJ.

În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați.

Când vor primi pensionarii pensiile pe card

Pentru cei care au optat pentru plata pensiei prin conturi curente sau carduri bancare, sumele sunt virate în data de 12 ale fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

Documentul de informare, cunoscut drept talonul mov, este transmis beneficiarilor la domiciliu între 1 și 15 ale lunii. În situația în care pensionarul nu este găsit acasă, talonul poate fi ridicat de la poștă în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.

Cum primesc pensionarii, care locuiesc in străinătate, pensia din România

Pensionarii care locuiesc în străinătate pot încasa pensia din România printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale. Aceasta trebuie depusă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului.

Procura specială trebuie autentificată la o misiune diplomatică sau un oficiu consular al României, ori la un notar public (român sau străin, în funcție de țară). În cazul documentelor emise în străinătate, este necesară apostilarea conform Convenției de la Haga din 1961 și traducerea legalizată în limba română.

Procura specială trebuie să conțină datele titularului și ale mandatarului, obiectul mandatului și o precizare clară că mandatarul are toate obligațiile titularului, inclusiv aceea de a anunța orice schimbare care ar putea afecta plata pensiei.

Procura specială este valabilă maximum 18 luni de la data autentificării.

Apostilarea simplifică procedura de recunoaștere a documentelor între state, eliminând necesitatea supralegalizării consulare. Apostila are formă pătrată, cu latura de 9 cm, și poartă inscripția Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Apostilarea se aplică direct pe documentul oficial, indiferent de țara în care este emis, și certifică autenticitatea acestuia pentru a fi recunoscut în România sau în celelalte state semnatare ale convenției.

