Horoscopul lunii decembrie 2025. Patru zodii care sunt favorizate financiar în următoarea lună

Horoscopul lunii decembrie 2025 vine cu o energie intensă, transformatoare și plină de clarificări financiare pentru câteva dintre zodii.

Contextul astral general aduce revelații și informații importante la Luna Plină în Gemeni, din 5 decembrie, noi începuturi la Luna Nouă în Săgetător, din 20 decembrie, și reorganizări prin activarea zodiei Capricorn.

Mercur, Venus, Marte și Soarele activează sectoare esențiale pentru bani, valori, negocieri sau venituri, favorizând creșterea financiară, renegocierea unor contracte, reorganizarea bugetului sau apariția unor oportunități solide pentru viitor.

Nativii zodiilor Taur, Gemeni, Scorpion și Capricorn ies în evidență, beneficiind direct de energia lunii decembrie, care le deschide căi către progres financiar, stabilitate și consolidare.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, luna decembrie este o lună productivă, care le aduce câștiguri, creștere și stabilitate financiară.

Încă din 2 decembrie, un aspect armonios, format între Venus și Pluton, susține discuțiile avantajoase, parteneriatele cu implicații materiale și câștiguri obținute din colaborări.

Luna Plină în Gemeni, din 5 decembrie, aduce un moment de clarificare financiară: încasări neașteptate, decizii legate de venituri sau schimbări în modul în care își administrează banii. Pot ieși la suprafață dezechilibre între resursele personale și ale partenerului sau ale unor persoane cu care dețin bunuri la comun.

Din 11 decembrie, Mercur aduce intuiție financiară, iar Luna Nouă în Săgetător, din 20 decembrie, marchează un nou început legat de o investiție, un credit, o datorie sau o resursă comună.

Finalul lunii îi găsește pe Tauri mai motivați să crească profesional și să-și maximizeze potențialul financiar pe termen lung.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

În prima parte a lunii decembrie, odată cu formarea Lunii Pline în Gemeni, din 5 decembrie, se clarifică o direcție personală pentru nativii Gemeni, care se va reflecta și asupra veniturilor.

După 15 decembrie, când Marte, planeta acțiunii, intră în Capricorn, se activează casa banilor proveniți din alte surse: fonduri, moșteniri, taxe, comisioane, investiții sau resurse deținute la comun cu partenerul. Apoi, Soarele intră în Capricorn, pe 21 decembrie, urmat de Venus, din 24 decembrie, amplificând preocupările financiare, nevoia de ordine financiară, asumare și restructurare.

Decembrie devine o lună în care Gemenii pot pune bazele unor strategii financiare serioase, renegocia datorii, lua decizii legate de buget sau clarifica responsabilitățile financiare într-o relație.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion intră într-una dintre cele mai importante perioade financiare ale anului.

Luna Plină în Gemeni, din 5 decembrie, activează sfera avantajelor financiare și a banilor proveniți din alte surse decât salariile, aducând concluzii, eliberări și încheieri, dar și încasarea unor sume importante de bani.

Pe 11 decembrie, Mercur intră în casa banilor, aducând discuții despre venituri, negocieri, clarificări și noi direcții materiale. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă în Săgetător, din 20 decembrie, care marchează un nou început financiar: o decizie privind câștigurile, o schimbare a modului de administrare a banilor sau o oportunitate de venituri.

Energia Capricornului, din a doua parte a lunii, le oferă sprijin prin comunicare eficientă și negocieri ferme, ceea ce poate consolida poziția financiară în lunile viitoare.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

După clarificările relaționale din prima parte a lunii decembrie, odată cu intrarea lui Marte, planeta acțiunii, în Capricorn, din 15 decembrie, a Soarelui, din 21 decembrie, și a lui Venus, din 24 decembrie, atenția Săgetătorilor se mută pe casa banilor.

Contextul astral îi determină să-și analizeze resursele, să devină mai pragmatici și să își maximizeze veniturile. Apar situații în care pot negocia un salariu, un contract sau o colaborare.

De asemenea, pot apărea cheltuieli suplimentare, dar la fel de bine pot veni și venituri suplimentare, dar numai în urma unor discuții și negocieri ferme.

Finalul lunii îi găsește pe Săgetători cu o viziune financiară mult mai realistă, conștienți de valoarea lor și pregătiți să intre în anul 2026 cu un plan financiar solid.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













