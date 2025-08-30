Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie

Horoscopul săptămânii 1 – 7 septembrie 2025 vine cu o energie intensă, marcată de mișcările retrograde ale lui Saturn și Uranus, dar și de Luna Plină și Eclipsa Totală de Lună din Pești.

Este o perioadă a introspecției, a concluziilor și a deciziilor care pot remodela drumul fiecărei zodii. Evenimentele astrologice aduc oportunități de eliberare de trecut, redefinirea planurilor și pregătirea pentru un nou început. Descoperă ce îți rezervă astrele în această săptămână plină de revelații și transformări.

Horoscop Berbec săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

În săptămâna analizată, nativii Berbec se pregătesc pentru introspecție și o reorganizare interioară.

Astfel, Saturn, în mișcare retrogradă, ajunge în Pești, pe 1 septembrie, pe sectorul subconștientului, izolării și aduce în prim-plan evenimente din trecut și lecții karmice. Poate fi un moment în care Berbecii să simtă nevoia de retragere pentru a reflecta, să încheie definitiv niște capitole sau să se elibereze de poveri emoționale.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și activează casa muncii, sănătății și rutinei zilnice. Berbecii vor avea o capacitate mentală excelentă pentru a organiza, analiza, eficientiza timpul și sarcinile la locul de muncă. De asemenea, este o perioadă bună să-și revizuiască stilul de viață și programul de lucru.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, retrograd, din 6 septembrie, prin casa comunicării și interacționării cu ceilalți, Berbecii pot avea revelații legate de modul în care comunică, transmit sau primesc informațiile. Pot reveni la discuții importante din trecut și este o perioadă de schimbări neașteptate.

Pe 7 septembrie se formează Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care le activează sfera frământărilor interioare și trecutului. Au loc încheieri, revelații sau conștientizări. Poate fi o ocazie excelentă să se elibereze de niște frici, temeri, obiceiuri nesănătoase, să-și facă un bilanț și să pregătească un plan pe termen lung.

Horoscop Taur săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

În săptămâna analizată, nativii Taur au parte de o energie profund transformatoare.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, pe sectorul asociat prietenilor, vieții sociale și planurilor de viitor. Este un moment excelent pentru a face o selecție a prietenilor, să fie atenți la persoanele care îi susțin cu adevărat. Taurii pot simți nevoia sa-și redefinească obiectivele, să se conecteze cu oameni, care le împărtășesc valorile.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le aduce un plus de creativitate și interes pentru a clarifica niște situații în planul sentimental. De asemenea, poate fi o perioadă bună pentru exprimarea dorințelor.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa banilor, valorilor și stimei de sine, nativii au parte de schimbări neașteptate în ceea ce privește modul în care câștigă și-și administrează banii. Este un moment bun pentru a reevalua ce înseamnă pentru ei noțiunea de valoare, și nu doar din prisma aspectelor materiale.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa prietenilor, activităților de pe urma exercitării profesiei și planurile pe termen lung. Fenomenul astrologic anunță un final sau au loc revelații legate de o relație de prietenie, un proiect de grup, un plan de viitor, un vis, o speranță. Ceea ce se încheie acum poate să aducă premisele unor noi începuturi și nativii se pot alinia mai bine cu cine sunt și-și doresc cu adevărat.

Horoscop Gemeni săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Săptămâna analizată vine pentru nativii Gemeni cu o energie puternic orientată spre carieră, direcție în viață și căutarea echilibrului.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și activează lecții importante legate de statut, responsabilități și imagine profesională. Gemenii pot simți o mai mare claritate în carieră sau o presiune de a face lucrurile mai bine. Este un moment bun pentru a reflecta dacă drumul pe care se află îi împlinește sau dacă este nevoie de ajustări.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le aduce o perioadă bună pentru a se ocupa de casă, familie și organizarea spațiului personal. Unii nativi își pot îndrepta gândurile spre trecut, origini, să aibă loc discuții importante în familie. Pot planifica sau reamenaja spațiul de locuit.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa personalității, le dă ocazia Gemenilor să reflecteze asupra propriei identități, să-și dea seama ce vor cu adevărat, cum pot evolua. Chiar dacă procesul este interior, rezultatele pot fi profunde.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează zona carierei și reputației profesionale. Este o perioadă de închidere, revelație, schimbare majoră în planul profesional sau în felul în care nativii sunt percepuți de către ceilalți. Poate fi vorba de finalizarea unui proiect, schimbarea unei funcții, nevoia de a renunța la o direcție care nu îi mai reprezintă. Nu sunt excluse surprize sau răsturnări de situație.

Horoscop Rac săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

În săptămâna analizată, nativii Rac au parte de o energie profundă, de reflecție, învățare și au șansa să vadă mai clar spre ce direcție se îndreaptă. Revelațiile și ideile din aceste zile îi pot sprijini pe nativi în următoarea etapă de creștere personală.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, pe sectorul asociat principiilor, sistemului de credințe, pregătirii profesionale, dezvoltării personale, lărgirii orizonturilor și călătoriilor. Urmează o perioadă în care nativii Rac își pot revizui sistemul de valori sau pot regândi o direcție profesională. Lecțiile lui Saturn vin din experiențe care îi provoacă să gândească matur și profund.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și va stimula comunicarea, învățarea și deplasările. Gândirea devine mai clară, practică, organizată. Se pot purta discuții importante, să reia un curs, să rezolve chestiuni administrative.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa frământărilor interioare și trecutului, le aduce comștientizări bruște despre obiceiuri nesănătoase sau blocaje. Este momentul să se elibereze de frici sau atașamente mai vechi, chiar dacă procesul este de durată. Intuiția devine mai intensă, iar visele pot conține mesaje importante.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează sfera credințelor, direcției în viață, pregătirii profesionale. Au loc concluzii, încheieri, revelații sau redefinirea unor planuri. Nu sunt excluse surprize sau răsturnări de situație, cu decizii bruște în planul personal.

Horoscop Leu săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

În săptămâna analizată, nativii Leu sunt provocați să se uite în profunzime la ce le blochează evoluția, pentru că există potențial să se elibereze și să-și recâștige controlul asupra puterii personale.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și îi invită pe Lei să privească cu seriozitate la resursele comune deținute cu partenerul sau alte persoane, la banii proveniți din alte surse decât salariile, la responsabilitățile din relație. Poate fi momentul să reanalizeze returnarea unei datorii sau dinamica dintr-o relație sau un parteneriat.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le activează casa banilor, oferindu-le claritate în administrarea resurselor financiare. Este un moment bun să facă un plan, un buget, să analizeze cheltuielile, să găsească soluții cum să-și crească veniturile. Cu mintea limpede și practică pot descurca un context financiar.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa prietenilor și planurilor de viitor, nativilor Leu li se oferă ocazia să-și reevalueze relațiile de prietenie și planurile de viitor, unde pot să apară situații neprevăzute. Nativii care nu se mai regăsesc într-un grup, decid că este momentul să-și urmeze propriul drum.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa intereselor financiare și a relațiilor intime. Au loc concluzii, finaluri și răsturnări de situație. De asemenea, poate avea loc o eliberare la nivel emoțional sau din punct de vedere financiar. Se pot lua decizii importante în planul relațiilor.

Horoscop Fecioara săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Săptămâna analizată le pune nativilor Fecioară accent major pe relații și pe modul în care se raportează la ceilalți.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, cerându-le nativilor să-și reevalueze relațiile, implicarea, seriozitate și structura. Este posibil să simtă o presiune sau o responsabilitate mai mare într-un parteneriat, dar este o ocazie excelentă să consolideze ce contează cu adevărat.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară, în semnul lor zodiacal, și le aduce claritate mentală, putere de concentrare și energie bună pentru a lua decizii. Este un moment excelent pentru a-și face auzite ideile, să-și expună punctele de vedere, să-și reorganizeze gândurile. De asemenea, Fecioarele se pot simți încrezătoare, mai prezente și capabile să preia controlul propriei direcții.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa carierei, nativii încep o revizuire a planurilor și obiectivelor profesionale. Gemenii pot simți că vor mai multă libertate în ceea ce fac sau este nevoie să-și schimbe viziunea asupra succesului. Este un moment bun pentru analiză și pregătirea unei repoziționări.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa relațiilor și parteneriatelor profesionale. Pot avea loc încheieri sau clarificări într-o relație, concluzii și se conturează o decizie. Au loc răsturnări de situație, iar relațiile care rezistă provocărilor și testelor lui Saturn pot deveni mai profunde și solide.

Horoscop Balanță săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Săptămâna analizată le aduce nativilor Balanță interes pentru sănătate, echilibru interior și modul în care-și gestionează rutina zilnică și sarcinile de serviciu.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și îi invită pe nativi să-și reevalueze responsabilitățile de zi cu zi, stilul de viață, obiceiurile care le afectează starea de bine. Poate fi momentul să-și restructureze programul, să clarifice unele chestiuni la locul de muncă.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le aduce o perioadă de reflecție, analiză și pentru găsirea unor soluții la lucruri care îi frământă. Intuiția devine mai puternică și pot veni răspunsuri din planul astral sub diferite forme.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, se activează dorința de a-și regândi convingerile, planurile de călătorie și direcțiile de studiu. Se poate contura o viziune nouă și nu sunt excluse evenimente, care să le aducă o altă perspectivă.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa muncii și sănătății. Este un moment de concluzii, încheieri legate de activitățile profesionale. Au loc răsturnări de situație, se încheie o etapă care nu îi mai reprezintă. Nativii se eliberează de un loc de muncă, o sarcină, un proiect, care nu le mai aduc satisfacții, îi epuizează și suprasolicită. Așadar, vin și oportunități de a face alegeri conștiente pentru echilibrul fizic și emoțional.

Horoscop Scorpion săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Nativilor Scorpion, săptămâna analizată le aduce curajul să renunțe la ce nu mai rezonează cu nevoile și dorințele lor.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și activează teme legate de iubire, romantism, cuceriri, distracție, relaxare, copii, valorificarea abilităților. Urmează o perioadă bună să reflecteze la ce înseamnă dragostea matură și cât de responsabili pot fi în relațiile afective.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le aduce conversații interesante cu prietenii sau care vizează planurile de viitor, care încep să prindă contur. Scorpionii au o gândire practică și organizată, iar colaborările de grup sau proiectele comune pot merge mai bine dacă se implică activ și constructiv.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa intereselor financiare, relațiilor intime și transformărilor profunde, îi provoacă pe nativi să-și reevalueze atașamentele, modul în care-și gestionează resursele comune sau intimitatea în relație.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa iubirii, aventurilor romantice. Fenomenul astrologic aduce concluzii, încheieri sau clarificări în planul afectiv. Posibil o relație afectivă să ajungă la un punct de cotitură sau nativii să conștientizeze ce au nevoie să se simtă cu adevărat împliniți. De asemenea, este o oportunitate excelentă de a lăsa în urmă ceva ce nu le mai aduce bucurie.

Horoscop Săgetător săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Pentru nativii Săgetător, săptămâna vine cu accent pe echilibrul dintre carieră și viața personală.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, aducând în atenție teme legate de familie, rădăcini, locuință sau stabilitate emoțională. Este un moment ideal pentru ca nativii să reflecteze la ce înseamnă pentru ei familia, cât și fundamentul pe care își construiesc viața. Poate fi nevoie să-și asume mai multă responsabilitate într-un context familial sau să încheie o etapă din trecut.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le activează casa carierei și imaginii. Mintea va fi concentrată pe obiectivele profesionale, iar comunicarea cu șefii sau colegii devine mai eficientă. Este un moment bun pentru clarificări, organizare și luarea unor decizii legate de direcția profesională.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, urmează o perioadă de reevaluare a relațiilor și parteneriatelor profesionale. Poate fi vorba de parteneriate care au nevoie de o mai mare deschidere sau libertate, flexibilitate sau dorința de a se raporta diferit la ceilalți.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează sectorul vieții de familie. Poate fi un moment de concluzii sau conștientizări legate de casă sau o chestiune emoțională mai veche, de care nativii este necesar să se desprindă, să încheie un capitol.

Horoscop Capricorn săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Pentru nativii Capricorn săptămâna analizată aduce vești neașteptate, răsturnări de situație, o reorganizare a rutinei zilnice și programului profesional.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și îi invită pe Capricorni să reflecteze mai serios asupra modului cum comunică, gândesc, învață sau gestionează informațiile. Este un moment bun pentru a revizui un proiect, să reia o discuție importantă, o negociere, să înceapă un curs pe care l-au amânat.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le aduce dispoziție pentru explorare intelectuală, studii, filosofie de viață, planuri de călătorii. Mintea le este mai clară și organizată și pot avea revelații importante despre cum să-și extindă orizonturile, fie prin educație, fie printr-o schimbare de perspectivă.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, apar schimbări în sarcinile profesionale și rutina zilnică și sunt invitați să-și gestioneze mai bine sănătatea. Poate fi un moment bun să identifice obiceiuri sau sarcini, care nu îi mai susțin, să schimbe treptat stilul de viață.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa comunicării, informațiilor, interacționării cu ceilalți. Este posibil să aibă niște conștientizări, în urma unor informații sau vești neașteptate venite din partea unui prieten sau coleg, să finalizeze un proiect sau să ia o decizie importantă. Apar și răsturnări de situație și fenomenul astrologic îi susține pe Capricorni să-și regândească strategiile de comunicare.

Horoscop Vărsător săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Nativilor Vărsător, săptămâna analizată le aduce în prim-plan teme legate de bani, valori personale și resurse interioare.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și pune accent pe modul în care nativii își gestionează resursele. Vărsătorii pot simți nevoia să-și restructureze bugetul sau să devină mai responsabili cu ceea ce câștigă, să fie mai atenți la cheltuieli.

Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară și le deschide interes pentru banii comuni, investiții, moșteniri sau bani din alte surse decât salariile. Este o perioadă bună pentru a analiza în profunzime resursele, pentru a clarifica aspecte financiare sau relaționale sensibile.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin zona iubirii și aventurilor sentimentale, urmează o perioadă în care nativii pot începe o revizuire a modului în care se implică într-o poveste de iubire, în relațiile cu copiii pentru nativii părinți, în exprimarea creativității sau privind metode noi de relaxare și distracție.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună, care activează casa banilor obținuți din muncă, a valorilor și stimei de sine. Poate fi un moment de încheiere sau clarificare a ceea ce privește o sursă de venit, o achiziție, o cheltuială mai mare. Vărsătorii pot lua o decizie financiară importantă.

Horoscop Pești săptămâna 1 - 7 septembrie 2025

Pentru nativii Pești este o săptămână importantă, pentru că sunt încurajați să facă niște alegeri înțelepte și să-și construiască o imagine mai solidă și echilibrată.

Pe 1 septembrie, Saturn în mișcare retrogradă ajunge în Pești, și le cere nativilor maturitate, asumare și claritate în ce privesc planurile personale de viață. Este un moment în care nativii sunt invitați să reflecteze la propria identitate, să-și dea seama ce direcție să urmeze. Urmează o perioadă solicitantă, însă cu multe lecții de viață.

Mercur, intră în Fecioară, pe 2 septembrie, și activează zona relațiilor. Este un context favorabil pentru dialoguri sincere, clarificarea neînțelegerilor și evaluarea realistă a parteneriatelor, fie ele personale sau profesionale. Capacitatea de a observa detaliile și de a comunica eficient este accentuată.

Cu Uranus, planeta imprevizibilului, în mișcare retrogradă, din 6 septembrie, prin casa vieții de familie, le poate activa schimbări sau conștientizări legate de casă, familie și origini. E posibil să apară nevoia de a se elibera de niște tipare moștenite sau să regândească viața de familie.

Pe 7 septembrie are loc Luna Plină în Pești și Eclipsa Totală de Lună. Fenomenul astrologic este un eveniment puternic pentru nativi și poate marca o încheiere, să aducă concluzii. Peștii pot simți nevoia să închidă un capitol și este momentul să se vadă așa cum sunt cum adevărat, cu puncte forte, dar și cu zone în care este nevoie de ajutări, de schimbare, transformare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













