Horoscop Luna Nouă în Fecioară. Noi începuturi și schimbări pe 23 august 2025. Previziuni astrologice pentru toate zodiile

Horoscopul Lunii Noi în Fecioară din 23 august 2025 aduce energie de analiză, ordine și reorganizare pentru toate zodiile. Fiecare semn zodiacal primește influențe diferite, de la noi începuturi, până la schimbări bruște.

Pe 23 august 2025 se formează Lună Nouă în Fecioară. Luna Nouă marchează începutul unei etape și este asociată cu inițierea de acțiuni, care impactează sectorul în care se formează fenomenul astrologic.

Luna Nouă în Fecioară, din 23 august 2025, aduce o energie orientată spre analiză, ordine, organizare, reînnoire. Este un moment potrivit pentru a corecta ceea ce nu mai funcționează, pentru a găsi soluții practice și a aduce îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Ne putem reorganiza prioritățile, începe proiecte care necesită meticulozitate, să facem schimbări în rutina zilnică și să acordăm o atenție sporită sănătății.

Din contextul astrologic face parte și Uranus, planeta imprevizibilului, în Gemeni, care trimite un aspect tensionat Lunii Noi în Fecioară. Posibil o veste sau o informație să aducă schimbări bruște, revelații, conștientizări, să iasă la lumină situații, care necesită rezolvare imediată.

În Fecioară se află și Nodul Sud, care ne îndeamnă să ne debarasăm de ceva ce nu ne mai folosește, ce nu mai funcționează. De asemenea, este începutul unei perioade care anunță un final, încheierea unei etape.

Apar și evenimente imprevizibile, răsturnări și situații încurcate sau blocate, dar la care se vor găsi soluții datorită configurației de yod, care se formează între Luna Nouă în Fecioară, Saturn și Neptun din Berbec, dar și Pluton din Vărsător.

Etapa începută la Luna Nouă în Fecioară, din 23 august 2025, se va încheia la Luna Plină în Fecioară, din 3 martie 2026.

Horoscop Luna Nouă în Fecioară - 23 august 2025

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Domeniile în care se formează Luna Nouă în Fecioară pentru fiecare zodie:

Berbec / Ascendent în Berbec

Luna Nouă în Fecioară le activează nativilor Berbec zona muncii, sănătății și rutinei zilnice. Este un moment bun pentru a face schimbări practice, legate de aceste domenii, să-și oreganizeze mai bine programul, să-și eficientizeze sarcinile sau să acorde mai multă grijă sănătății. De asemenea, Uranus din Gemeni aduce vești și informații surpriză în comunicare sau deplasări, care-i pot scoate pe nativi din ritmul obișnuit.

Taur / Ascendent în Taur

Luna Nouă în Fecioară le activează nativilor Taur sfera care guvernează iubirea, creativitatea, distracția, relațiile cu copiii și valorificarea unor abilități. Este un moment favorabil pentru a porni un proiect creativ, a reaprinde pasiunea într-o relație sau a redescoperi activități, care le aduc plăcere și împlinire. Uranus din Gemeni poate aduce instabilitate financiară sau cheltuieli neprevăzute, legate de pasiuni sau activități recreative, fiind important să gestioneze cu prudență resursele.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Luna Nouă în Fecioară le deschide noi începuturi nativilor Gemeni în sectorul vieții de familie, căminului, spațiului de locuit și relațiilor cu ceilalți membrii. Este un moment bun pentru a face ordine în spațiul în care locuiesc, să reevalueze dinamica din familie sau să înceapă un proiect legat de casă. Posibil să apară și tensiuni între planurile personale și așteptările celor din jur. Pe de altă parte, Uranus din Gemeni aduce o nevoie puternică de libertate și schimbare. Atenție la modul în care se exprimă, pentru că pot să apară tensiuni sau răsturnări de situație în urma unor informații sau vești neașteptate!

Rac / Ascendent în Rac

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor Rac etape noi în sectorul comunicării, gândirii, învățării, negocierilor, deplasărilor și relațiilor cu frații. Este un moment bun pentru a-și reorganiza gândurile, să învețe ceva nou, să înceapă un curs. De asemenea, nativii au ocazia să devină mai eficienți și clari în felul în care comunică cu ceilalți. Din contextul astrologic face parte și Uranus, care poate aduce agitație mentală sau revelații bruște, care pot schimba brusc o perspectivă.

Leu / Ascendent în Leu

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor Leu etape noi în planul financiar, al banilor pe care îi obțin din salariu sau din alte activități extraprofesionale. Este un moment bun să-și revizuiască modul în care își gestionează resursele, dar să și reflecteze la ce prețuiesc cu adevărat. Poate fi începutul unei etape financiare sau al unei inițiative, care să le aducă stabilitate. Uranus din Gemeni poate să anunțe o răsturnare de situație, o schimbare de plan sau o revelație legată de cine merită cu adevărat încrederea lor.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor noi începuturi în planul personal. Este momentul lor de afirmare din an, de relansare personală, în care pot lua decizii importante, să-și redefinească obiectivele și să-și seteze intenții pentru următoarea jumătate de an. Uranus din Gemeni face parte din contextul astral și aduce surprize în planul profesional sau legate de direcția din carieră, iar nativii ar putea să simtă nevoia unei schimbări de drum sau să apară brusc o provocare, care să-i oblige să fie flexibili și deschiși la nou.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Luna Nouă în Fecioară se formează într-o sector, care vorbește despre retragere, introspecție, videcare și eliberare. Este un moment al bilanțului și Balanțele se pot opri din agitația cotidiană pentru a se reechilibra fizic și emoțional. Uranus din Gemeni îi ajută în schimbarea perspectivelor, să renunțe la convingeri care îi limitează.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor Scorpion noi începuturi în planul relațiilor de prietenie, vieții sociale și planurilor de viitor. Este un moment favorabil începerii sau îmbunătățirii unui proiect, pentru a seta intenții legate de direcția în care își doresc să crească social sau profesional. Uranus din Gemeni poate aduce surprize în zona emoțională sau financiară, decizii bruște în modul în care administrează resursele comune.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor Săgetător etape noi în zona carierei, imaginii și reputației profesionale, a relației cu șefii. Este un moment favorabil pentru îmbunătățirea activităților profesionale și obiectivelor pe termen lung. Săgetătorii pot începe un proiect, să primească recunoaștere pentru munca depusă. Pe de altă parte este nevoie să facă o reorganizare a activităților profesionale. Uranus din Gemeni poate aduce surprize în parteneriate.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Luna Nouă în Fecioară deschide etape noi în sectorul studiilor, schimburilor de experiență profesională, principiilor, filosofiei de viață, relațiilor cu persoane din străinătate, calatoriilor. Este un moment favorabil dezvoltării personale, creșterii și lărgirii orizonturilor. Capricornii pot începe un drum nou, să exploreze o direcție diferită sau să-și clarifice niște convingeri, care nu îi mai reprezintă. Uranus din Gemeni aduce vești sau informații surpriză din zona muncii și poate să apară o schimbare, o reorganizare a programului și rutinei zilnice.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Luna Nouă în Fecioară deschide începuturi noi în sectorulavantajelor financiare, a banilor dețintuți la comun cu partenerul sau alte persoane, privind credintele, impozitele, banii proveniți din alte surse, dar și privind intimitatea și încrederea reciprocă în cuplu. De asemenea, este un moment de transformare interioară, care îi invită pe nativi să închidă un capitol, să facă loc unei noi etape, fie că este vorba de o relație sau o situație financiară. Uranus, guvernatorul lor, în Gemeni, poate aduce vești sau informații neașteptate, care au legătură cu planul sentimental, un proiect creativ, relațiile cu copiii.

Pești / Ascendent în Pești

Luna Nouă în Fecioară le deschide nativilor Pești etape noi în sectorul mariajului, relațiilor și parteneriatelor profesionale. Este un moment favorabil pentru îmbunătățirea relațiilor și colaborărilor de natură profesională. Uranus din Gemeni poate aduce discuții sau vești, care să aducă tensiuni în familie sau instabilitate într-un context familial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













