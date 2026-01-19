Horoscop 19 – 25 ianuarie 2026, cu Cristina Demetrescu. Trecerea de la ordine la dezordine și noi începuturi pentru zodii

Cristina Demetrescu a dezvăluit previziunile din horoscopul săptămânii 19 – 25 ianuarie 2026 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, difuzată la PRO TV. Află ce influențe astrale îți marchează zodia și care sunt momentele-cheie ale acestei perioade.

În această săptămână, discuția se concentrează asupra trecerii de la ordine la dezordine. Fiecare planetă — Luna, Soarele, Mercur, Venus, Marte — va trece pe rând prin „check-inul” plutonian, care se află în zodia Vărsătorului. Acest check-in se produce la granița dintre Capricorn și Vărsător și poate marca, într-adevăr, trecerea de la ordine la dezordine, cu evenimente neprevăzute care pot surprinde.

Există însă și aspecte pozitive. Structurile vechi, chiar dacă au fost bine consolidate, dar cu temeliile slăbite, se pot clătina. Mai ales că Vărsătorul amplifică, așa cum a fost menționat, impulsurile de revoltă socială. Este foarte posibil să apară astfel de fenomene, capabile să schimbe conducerea sau legile și dogmele puternice. Pe 25 ianuarie începe festivitatea de închidere a unei ere care nu a oferit prea multe motive de regret, dar care lasă în urmă lecții valoroase, atât pentru societate, cât și pentru fiecare individ în parte.

Fiecare persoană poate înțelege, într-un mod mai mult sau mai puțin subtil, ce au însemnat acești ultimi ani și cum se poate ajunge la o înțelegere a acestora. Săptămâna aceasta, 25 ianuarie, este intensă, cu posibilitatea de schimbări radicale de direcție, iar începutul anului a adus deja diverse evenimente care marchează aceste transformări.

Se închide o eră, așa cum a fost menționat în previziunile generale, atât pe site-ul ei, cât și în alte materiale. Urmează trecerea lui Saturn, pe 14 februarie, din Pești în Berbec. Peștele este ultima zodie, iar Berbecul este prima. De asemenea, Neptun va face o mișcare similară. Sunt două planete care, conform observațiilor, nu au mai avut o astfel de tranziție de aproximativ 2.500 de ani, marcând astfel un nou început pentru toți.

Apropiindu-se de Sfântul Valentin, Cristina va explica semnificația intrării lui Saturn în Berbec pentru fiecare individ în parte. Această trecere marchează tranziția de la o dispersie puternică către canalizarea energiei spre un singur obiectiv. Practic, se produce o concentrare similară unui „click” pe calculator: fiecare persoană își poate concentra energia asupra unui singur țel, iar receptorii noștri, care în ultima perioadă au fost foarte vulnerabili, își recuperează capacitatea de concentrare.

Astfel, apare posibilitatea de a închide „supapele” care dispersau atenția și de a reveni la o focalizare specifică perioadelor liniștite. Este o invitație la claritate și concentrare asupra unui obiectiv unic, oferind totodată un exemplu de relaxare și reconectare cu sine, cum ar fi planificarea unei vacanțe fără perturbări.

Horoscop Berbec - 19 – 25 ianuarie 2026

Berbecul, din punct de vedere profesional sau vocațional, trece de la un mod de lucru mai simplu, comparabil cu o „mașină cu două locuri”, la unul mult mai complex, asemenea pregătirii pentru decolare într-un avion de linie. Este nevoie de organizare atentă și de pregătire suplimentară, pentru a trece de la un nivel la altul cu succes.

Această evoluție are semnificație personală pentru fiecare, dar este important să fie explicată și pentru cei care încă simt teamă în fața schimbărilor.

Horoscop Taur - 19 – 25 ianuarie 2026

Taurul poate fi propus pentru funcții de conducere, precum lider de echipă, șef de bloc sau manager. Perioada aceasta poate fi foarte hrănitoare pentru ego, însă Taurul nu trebuie să se lase sedus excesiv de ideea de funcție. În jurul său sunt multe persoane care așteaptă ca el să le ușureze viața, să facă munca mai plăcută și să le ofere soluții practice.

Horoscop Gemeni - 19 – 25 ianuarie 2026

Gemenii ar trebui să profite de vacanțe, chiar și pentru activități simple precum masaj sau stat la soare. Această recomandare se aplică și celor care călătoresc la țară, unde condițiile pot fi imprevizibile, iar un laptop poate fi util pentru a nota ideile care apar.

Gemenii sunt mereu activi și ar trebui să se familiarizeze cu inteligența artificială, deoarece această zodie poate profita de noile tehnologii. Sunt foarte abili și agili, iar capacitatea lor de transformare poate converti ideile și activitățile în oportunități financiare.

Horoscop Rac - 19 – 25 ianuarie 2026

Racii ar trebui să se liniștească în această săptămână, să se odihnească mai mult sau să se concentreze asupra schimbărilor spectaculoase din viața lor. În ambele cazuri, accentul este pus pe mai multă liniște: pentru cei care se odihnesc și pentru cei care asistă la aceste transformări. Unele persoane le așteaptă, altele vor fi surprinse de ele, pentru că aceasta este legea jocului în univers: cei care nu solicită primii primesc ceea ce rămâne.

Horoscop Leu - 19 – 25 ianuarie 2026

Pentru Lei, în special cei implicați în parteneriate, raporturi concurențiale, procese sau conflicte personale, lucrurile se pot modifica semnificativ în această săptămână. Relațiile cu partenerii, aliații sau chiar cu adversarii pot suferi schimbări de 180°. Este posibil ca un dușman să vină să ceară iertare, ceea ce face această perioadă foarte neobișnuită.

Nu este momentul să căutați rațiuni sau justificări pentru ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Este nevoie de răbdare și de observarea atentă a naturii umane, care se dovedește a fi foarte complexă în această perioadă.

Horoscop Fecioară - 19 – 25 ianuarie 2026

Fecioarele se pot confrunta cu dificultăți în utilizarea unor tehnologii vechi. Această zodie, muncitoare prin excelență, care rareori ia o pauză, poate resimți teamă în fața transformărilor care ar putea răsturna unele activități. Este importantă o organizare atentă, deoarece vor apărea momente de întrerupere sau timpi morți în deplasări sau în gestionarea agendei.

Totuși, efortul depus merită din punct de vedere medical. În această săptămână, Fecioarele ar putea avea nevoie să facă investigații imagistice pentru a monitoriza starea de sănătate.

Horoscop Balanță - 19 – 25 ianuarie 2026

Pentru Balanțe, în plan sentimental, săptămâna este foarte neobișnuită și poate semăna cu un scenariu de film. Universul pare să fi „rezervat locurile” pentru Balanțe și un potențial partener, sugerând întâlniri predestinate.

Această metaforă indică faptul că oportunitățile pentru iubire sunt deja stabilite și disponibile, iar Balanțele trebuie doar să fie prezente și receptive pentru a le experimenta.

Horoscop Scorpion - 19 – 25 ianuarie 2026

Pentru Scorpioni, săptămâna poate aduce efecte de tip domino în familie sau în casă. Este posibil să apară situații legate de reparații sau modificări în locuință, cum ar fi înlocuirea unei plăci de faianță, sau chiar reorganizări mai ample în întreaga casă.

Se anticipează multă agitație și evenimente neașteptate în căminele Scorpionilor. Este nevoie de prudență și atenție sporită la acțiunile și deciziile pe care le iau, deoarece acestea pot avea repercusiuni mai largi.

Horoscop Săgetător - 19 – 25 ianuarie 2026

Săgetătorii vor resimți săptămâna aceasta o intensitate crescută a activităților, de parcă ar avea nevoie de o clonă. Vor fi implicați în alergături, numeroase apeluri telefonice, redactarea de documente, interviuri și drumuri. Această perioadă poate fi obositoare, dar și utilă, chiar plăcută, în funcție de situația fiecăruia.

Horoscop Capricorn - 19 – 25 ianuarie 2026

Capricornii, în această perioadă, își pot gestiona averea practic într-un „ecran de telefon”. Devine tot mai tentant pentru ei să își înmulțească banii prin mijloace electronice, cum ar fi investițiile sau bursele. Este posibil să urmeze cursuri sau să se informeze mai atent despre aceste metode.

Efectele evenimentelor din această săptămână se vor resimți până de Sfântul Valentin, când pot apărea și oportunități de reduceri sau avantaje financiare.

Horoscop Vărsător - 19 – 25 ianuarie 2026

Vărsătorii au potențialul să se transforme, să își depășească limitele și să acționeze aproape „ca un superom”. Este important să nu se bazeze pe ficțiune și să nu lase roboții să preia controlul. În această perioadă, Vărsătorii pot aduna oameni, pot organiza activități și au capacitatea de a influența și schimba vieți.

Horoscop Pești - 19 – 25 ianuarie 2026

Peștii trebuie să acorde mai multă atenție sănătății în această săptămână. Activitatea subconștientă este foarte intensă, ceea ce poate aduce experiențe neobișnuite sau ciudate. Totuși, visele pot fi o sursă valoroasă de inspirație: ceea ce visează poate fi transformat în artă, prin scris sau pictură, prindând astfel contur concret.

