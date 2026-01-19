Orașul din România care ar putea oferi transport gratuit cetățenilor. Se compară cu Luxemburg

19-01-2026
Cetățenii din Arad ar putea avea transport gratuit în oraș pe traseele tramvaielor și autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale, potrivit unui anunț al primăriei.

 

autor
Lorena Mihăilă

„Municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este gratuit", se precizează în comunicat.

„În prezent, administraţia locală se află în etapa de analiză şi consultare a actelor normative de la nivel central care trebuie respectate în vederea elaborării unui proiect de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal. Totodată, sunt identificate şi avizele necesare pentru implementarea acestui demers. Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk şi Tallinn", se arată în comunicat.

Conform sursei citate, iniţiativa vine în contextul majorării taxelor şi impozitelor locale "impuse de Guvern", "ca măsură de atenuare a efectelor acesteia".

„Totodată, este şi o formă de valorificare a investiţiilor majore realizate în ultimii ani pentru modernizarea şi creşterea atractivităţii transportului public local. Prin această măsură, municipalitatea îşi propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind astfel la reducerea poluării chimice şi fonice, precum şi la decongestionarea traficului rutier prin reducerea utilizării autovehiculelor personale", mai transmite Primăria Arad.

O flotă de tramvaie aproape integral nouă

Primarul Călin Bibarţ consideră că "în contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiilor, ca urmare a majorării taxelor şi impozitelor locale, dar şi a celorlalte creşteri de până acum", acest proiect ar fi benefic pentru toţi locuitori oraşului.

„Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu", a transmis primarul Aradului, prin intermediul comunicatului.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.

Prețurile biletelor și abonamnetelor pot fi consultate aici.

Sursa: Agerpres

Osemintele unui bărbat de 79 de ani, din Deva, care a murit în octombrie 2023, au fost găsite de poliţişti în locuinţa fiului său, în urma unei verificări făcute la domiciliul celor doi, a informat, luni, IPJ Hunedoara.

