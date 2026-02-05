Palmaresul lui Hagi în primul eșalon din România totalizează 223 de meciuri și 141 de goluri, trei titluri de campion și trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 și 1985/1986.

Cariera internațională și succesul din străinătate

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) și FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid și Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).

În perioada 1996-2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obținut patru titluri de campion și două Cupe ale Turciei, o Cupă UEFA și Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediții ale Campionatului European (1984, 1996 și 2000) și la trei ediții ale Cupei Mondiale (1990, 1994 și 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Cariera de antrenor și proiectul Viitorul/Farul

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naționale a României, în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formației Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timișoara, însă a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puțin de trei luni, perioadă în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor.

În octombrie 2010, Hagi și-a început al doilea mandat la Galatasaray, unde a rămas până la 25 martie 2011.

În perioada septembrie 2014 - 1 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța.

Din august 2020, Hagi a anunțat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde, alături de directorul tehnic, coordonează conceptul tehnic al centrului de copii și juniori.

În 2017, FC Viitorul a câștigat titlul de campioană a României.

El a refuzat în 2021 funcția de selecționer al României, preferând să rămână antrenor și proprietar la Farul Constanța.

În sezonul 2022/2023, Farul Constanța a câștigat titlul de campioană a României.

Viața personală

Gheorghe Hagi este căsătorit cu Marilena și are doi copii: Kira, care este actriță, și Ianis, care joacă la Alanyaspor.

Din 2025, Hagi este și bunic, după ce Elena, soția lui Ianis, a născut un băiețel, Georgios.