„Această destrămare a deceniilor de realizări nu putea surveni într-un moment mai prost – riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii”, observă domnul Guterres, care „îndeamnă cele două state să revină fără întârziere la masa negocierilor și să convină asupra unui nou cadru”, informează AFP.

SUA și Rusia dețin majoritatea arsenalului nuclear mondial

De la Războiul Rece, acordurile de control al armamentului nuclear leagă Washingtonul și Moscova, care dețin astăzi peste 80% din ogivele nucleare din lume.

Cel mai recent, New START, semnat în 2010, limita fiecare parte la 800 de lansatoare și bombardiere grele și 1.550 de ogive strategice ofensive desfășurate, cu un mecanism de verificare.

Expirarea tratatelor crește riscurile globale

Expirarea acestuia marchează tranziția către o ordine nucleară mai puțin reglementată, cu atât mai mult cu cât inspecțiile au fost suspendate în 2023 din cauza ofensivei rusești la scară largă lansate în Ucraina în februarie 2022.

„Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără nicio limită restrictivă asupra arsenalelor nucleare strategice ale Federației Ruse și ale Statelor Unite ale Americii”, deplânge șeful ONU.

De asemenea, în 2019, Statele Unite s-au retras dintr-un important tratat de dezarmare încheiat în 1987 cu Rusia, privind armele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF).