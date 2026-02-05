Amenințarea vine în momentul în care, la Abu Dhabi, a început un nou ciclu de negocieri în prezența americanilor, menit să pună capăt celor patru ani de război, scrie AFP.

„Munca a fost substanţială şi productivă, axată pe măsuri concrete şi soluţii practice”, a declarat negociatorul şef ucrainean, Rustem Umerov, după încheierea primei zile de discuţii, care vor fi reluate joi.

În mesajul său de seară, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se aşteaptă la un nou schimb de prizonieri cu Rusia „în viitorul apropiat”.

„55.000” de soldaţi ucraineni ucişi

În timp ce cel mai grav conflict armat de pe continentul european de la al Doilea Război Mondial a provocat deja zeci, chiar sute de mii de morţi de ambele părţi şi milioane de ucraineni au găsit refugiu în străinătate, Zelenski a asigurat că bilanţul oficial este de 55.000 de militari ucraineni ucişi.

Pentru a cuceri estul Ucrainei, forţele ruse ar trebui să sacrifice încă 800.000 de oameni, a estimat el, într-o intervenţie la postul de televiziune France 2. „Le va lua cel puţin doi ani, cu o avansare foarte lentă. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult”, a adăugat el.

La scurt timp după începerea negocierilor în Emiratele Arabe Unite, Moscova a insistat din nou asupra faptului că Ucraina trebuie să se supună cerinţelor sale, întărind îndoielile cu privire la şansele de succes ale eforturilor diplomatice depuse de luni de zile sub impulsul preşedintelui american, Donald Trump.

„Atât timp cât regimul de la Kiev nu va lua decizia corespunzătoare, operaţiunea militară specială va continua”, a avertizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, folosind eufemismul utilizat în Rusia pentru a descrie invazia Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ucrainene, Heorhii Tykhyi, a subliniat la rândul său că ţara sa aşteaptă în primul rând ca aceste întâlniri să „afle ce vor cu adevărat ruşii şi americanii”, precizând că acestea vizează „chestiuni militare şi politico-militare”.

Căile ferate vizate

Una dintre principalele cereri ale Rusiei este ca soldaţii ucraineni să se retragă din zonele aflate sub controlul lor din regiunea estică a Doneţkului. Până în prezent, Kievul refuză să renunţe la aceste teritorii, unde se află principalele sale apărări împotriva atacurilor ruseşti.

Discursul intransigent al Moscovei a fost însoţit marţi, după o scurtă pauză obţinută la cererea preşedintelui american, de reluarea atacurilor ruseşti masive asupra Ucrainei.

Aceste bombardamente, care au implicat sute de drone şi zeci de rachete, au vizat instalaţii energetice şi au provocat noi întreruperi de încălzire şi electricitate pentru sute de mii de gospodării, la temperaturi care se apropie de -20 °C.

Rutele feroviare ucrainene au fost, de asemenea, vizate de ruşi: „obiectivul este foarte clar. Dacă plasaţi pe o hartă recentele atacuri împotriva căilor ferate, se observă o încercare de a izola anumite regiuni ale Ucrainei şi de a semăna frica în mintea populaţiei, pentru a o face să creadă că nu mai este conectată la restul ţării”, a declarat miercuri pentru AFP directorul companiei feroviare naţionale ucrainene, UkrzaliznItsia, Oleksandr Pertsovski.

„În ultimele luni, aceste atacuri ruseşti sunt din ce în ce mai precise”, a remarcat el.

În aceeaşi zi, un atac rus asupra unei pieţe din oraşul Droujkivka, din estul Ucrainei, a provocat cel puţin şapte morţi şi 15 răniţi, potrivit guvernatorului regional.

„O punere în scenă”

Emisarul american Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, participă la negocierile de la Abu Dhabi.

Ruşii, ucrainenii şi americanii s-au întâlnit deja în Emiratele Arabe Unite la sfârşitul lunii ianuarie pentru primele discuţii, din care sunt excluşi aliaţii europeni ai Kievului. Discuţiile anterioare din Turcia din 2025 nu au dat rezultate tangibile.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat miercuri pentru AFP că este „strategic important pentru Europa să participe la un moment dat la negocieri”.

În ciuda acestui balet diplomatic, ucrainenii chestionaţi de AFP se îndoiesc că se va ajunge la un acord.

„Cred că totul este doar o punere în scenă pentru public”, consideră Petro, un locuitor din Kiev. „Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău şi să sperăm la ce e mai bun”.

La Moscova, în schimb, ruşii chestionaţi şi-au exprimat speranţa că războiul se va termina.

„Toată lumea speră, toată lumea este foarte optimistă în privinţa acestor negocieri”, a declarat Larissa, o pensionară care are familie în Ucraina şi rude pe front.

„Asta trebuie să se termine într-o zi, toată lumea s-a săturat”, este de acord Anton, un inginer în vârstă de 43 de ani, în timp ce Dmitri, în vârstă de 44 de ani, spune că îşi doreşte ca „dronele să nu mai zboare deasupra capetelor noastre şi oamenii să nu mai moară”.