Înainte de finalizarea consultărilor interne legate de prezența PSD la guvernare și configurația coaliției de guvernare, liderii PSD și-ar dori o modificare a acordului cu celelalte partide de la putere. Astfel, social-democrații ar fi de acord să renunțe la funcția de premier pe care ar urma să o primească în 2027 dacă PNL renunță la Ilie Bolojan, explică sursele politice pentru Știrile ProTV.

Tensiunea din coaliție este în creștere chiar și după adoptarea bugetului, premierul Ilie Bolojan aflându-se în situația în care nu exclude varianta unui guvern minoritar fără voturile social democraților.

„În situația în care s-ar ajunge la o criză politică cum am avut în anii trecuți, România a funcționat și cu guverne minoritare, dar sper să nu ajungem într-o astfel de situație, pentru că nu am putea să rezolvăm problemele pe care le avem. Nu cred că este bine pentru România, dar este posibil”, a declarat vineri Ilie Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că după consultările interne, direcția este clară, actuala formulă de guvernare nu mai poate continua fără schimbări majore, inclusiv la nivelul conducerii Executivului. În caz contrar, PSD ar urma să își retragă miniștrii și să treacă în opoziție, ceea ce ar duce automat la pierderea majorității. Potrivit unor surse politice, după votul din 20 aprilie, social-democrații i-ar putea da premierului un ultimatum de 72 de ore pentru a demisiona.

„Poate să existe un guvern minoritar și fără voturile PSD, dar noi nu vom vota. Ceea ce pot să vă spun sigur este că nu vom rămâne în forma actuală. Putem decide să intrăm în opoziție sau să reconfigurăm lucrurile în interiorul acestei coaliții pro-europene”, explica Sorin Grindeanu.

În acest context, se conturează mai multe scenarii. Primul ar fi rămânerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, cu un guvern minoritar, fără sprijinul PSD. Este o variantă posibilă, dar fragilă, care ar depinde de voturi punctuale în Parlament.

Un alt scenariu este căderea guvernului, printr-o eventuală moțiune de cenzură, urmată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și, posibil, desemnarea altui premier.

Vineri a fost vehiculată și varianta unei reconfigurări a coaliției, în care PSD ar rămâne la guvernare, dar ar impune condiții noi, inclusiv schimbări la vârful Executivului. În acest context tensionat, liderul PSD nu exclude nici varianta de a prelua conducerea Guvernului.