Gestul unui mire în ziua nunții stârnește indignare în mediul online. Ce a făcut i-a lăsat pe internauți fără cuvinte

Gestul mirelui care și-a împins mireasa cu fața în tort chiar în ziua nunții a stârnit un val de indignare în mediul online, potrivit New York Post.

Internauții au reacționat dur, unii cerând anularea căsătoriei, alții acuzându-l pe bărbat de lipsă totală de respect și empatie.

Filmarea gestului revoltător a adunat peste 20 de milioane de vizualizări pe X.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC