„Nunta de vis” este acum în cerc restrâns. Mirii renunță la sutele de invitați. „Nu ai timp să te simți bine”

Cuplurile vor să facă economii și să le fie, alături doar apropiații. Nici cei din familie nu îi mai presează să respecte obiceiurile, confirmă sociologii.

Potrivit organizatorilor de evenimente, în prezent, cererile pentru nunți cu peste 300-400 de invitați s-au rărit. Tot mai multe cupluri încearcă să nu cheme mai mult de 150 de nuntași. Bianca și Răzvan și-au invitat doar apropiații.

Bianca Atasiei: „Am avut o nuntă destul de micuță. La nunțile mari trebuie să aloci un buget foarte mare și nu ai timp să te simți bine. A fost foarte frumos, foarte intim, foarte relaxant”.

La fel au gândit și Anamaria și soțul ei. N-au căutat să adune cât mai mulți bani, ci să fie într-un cerc restrâns.

Anamaria Bolohan: „Câștigul financiar nu a fost o prioritate, pentru că noi ne-am dorit foarte mult să ne bucurăm de moment. Am fi putut să avem undeva la 400 de persoane zic eu, dar am avut 80”.



La un restaurant din Iași, numărul nunților mici a crescut cu un sfert anul trecut, față de 2023. 70% dintre nunți au avut sub 150 de invitați.

Giani Doloi, reprezentant restaurant: „Cei care vin își rezervă săli pentru evenimente mai mici, între 70 și 120 de persoane”.

Iar darul nu are mult de suferit.

Anny Sescu, organizator de nunți: „Oricum, la nunți părinții și familia și cei mai apropiați plusează, iar cei care vin numai din obligație dau ori minimul ori sub darul mediu și atunci, în final, ieși tot pe acolo."

Nici familia extinsă nu mai cere nunta mare, cum era obiceiul.

Ciprian Iftimoaei: „În mediul urban, presiunea tradiției este mai mică. Tinerii și-au modificat foarte mult stilurile de viață, preferă ceremonii mai restrânse."

Și preferințele mireselor în materie de rochii se schimbă.

Mihaela Bodea, designer vestimentar: „Mai simple mai ușoare, mai comode versus rochiile clasice de mireasă foarte elegante și foarte sofisticate."

Organizarea unei nunti mari, cu 300 de persoane, îi costa pe miri, în urmă cu trei ani, aproximativ 30.000 de euro. Acum, costurile ajung la 55.000 de euro. Cu jumătate din musafiri, tinerii alocă pentru o nuntă mica, în prezent, în jur de 25.000 de euro.

