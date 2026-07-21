Bărbatul era pasager în mașina care se deplasa pe DN7, spre Sibiu, în jurul orei 7:30 dimineața. La kilometrul 240, aproape de intrarea în localitatea Lazaret, într-o zonă împădurită, un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste parbrizul autoturismului. Șoferița, în vârstă de 36 de ani, fiica victimei, a scăpat printr-o mare șansă, dar tatăl ei, aflat pe scaunul din dreapta, a fost grav rănit.

Un echipaj medical a ajuns imediat la fața locului, l-a scos din vehicul și a încercat să-l resusciteze, însă eforturile salvatorilor au eșuat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească exact împrejurările accidentului. Circulația pe DN7 a fost îngreunată 3 ore și jumătate, pe durata cercetărilor de la fața locului.

Reprezentanții Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că pe acest sector de drum nu se pot instala plase metalice de protecție, pentru că versantul ar trebui defrișat.

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