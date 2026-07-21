Poliţia Română informează că în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de spălarea banilor, în dimineaţa de 21 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, dintre care două în judeţul Vâlcea şi două în Timiş.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2022, trei bărbaţi, cu vârste de 28, 36 şi 52 de ani, din judeţele Vâlcea şi Timiş, ar fi primit şi transferat, prin conturi bancare deschise în România şi Germania, suma totală de aproximativ 1.500.000 de lei, cunoscând că banii provin din infracţiuni de înşelăciune comise în străinătate, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, precum şi aproximativ 10.000 de euro.

„În cadrul activităţilor desfăşurate, unul dintre bărbaţii vizaţi în cauză a fost identificat şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor, celelalte activităţi dispuse în cauză fiind în desfăşurare”, arată aceeaşi sursă.

Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, identificării tuturor persoanelor implicate şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi Poliţiei Oraşului Băile Govora din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, precum şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului Criminalistic şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.