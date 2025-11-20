O actriță din Bridgerton a fost atacată din nou pe stradă, în centrul Londrei, cu câteva minute înainte de o audiție

Stiri Diverse
20-11-2025 | 23:07
Genevieve Chenneour
Instagram

Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost atacată în centrul Londrei, din nou

autor
Ioana Andreescu

Vedeta de 27 de ani, care a jucat-o pe Clara Livingston în serialul de succes, a postat un videoclip emoționant pe Instagram, joi după-amiază, potrivit Daily Mail.

Genevieve a povestit că a fost „șocată” după ce un bărbat a lovit-o din senin, lângă Oxford Circus, cu doar câteva minute înainte să intre la o audiție. Este al doilea atac suferit de actriță anul acesta. În primăvară, ea a reușit să scape de un hoț de telefoane într-o cafenea din vestul Londrei, incident care a lăsat-o cu comoție și o agorafobie severă.

Lovită în plină stradă, înainte de audiție

Plângând, în camera izolată pe care echipa de casting i-a pus-o la dispoziție, Genevieve a spus că incidentul i-a declanșat noi atacuri de panică.

Citește și
migranti marea britanie protest
Londra anunţă măsuri „istorice" pentru a limita imigraţia. Mahmood: „Generozitatea noastră îi atrage pe migranţii ilegali”

„Cu cinci minute înainte de audiție, mergeam pe lângă Oxford Circus, iar un tip s-a uitat la mine, m-a țintit și m-a lovit. Am fost aruncată în perete. Abia am reușit să intru la audiție, sunt atât de zdruncinată”, a relatat actrița.

Ea a descris agresorul drept „un bărbat de aproximativ 50 de ani, 1,90 m, de culoare, cu o pălărie închisă la culoare și haine negre”.

„Nu puteam să merg. Mă privea și m-a lovit. Un bărbat adult… Sunt atât de speriată. Trebuie să mă pregătesc pentru audiție, dar am atacuri de panică”, a adăugat Genevieve.

Actrița era marcată de un alt atac violent

Incidentul vine la doar câteva luni după agresiunea din februarie, când actrița s-a confruntat cu doi hoți într-o cafenea din Kensington. Unul dintre ei, Zacariah Boulares, a fost condamnat în iulie la 22 de luni de închisoare. Cel de-al doilea suspect, care ar fi amenințat-o cu un cuțit, nu a fost identificat.

Genevieve a povestit că după acel atac a devenit „agorafobă” și nu a mai putut merge singură pe stradă sau folosi transportul public. S-a mutat temporar din Londra, locuind cu mama ei și apelând la hoteluri în vizitele pentru muncă.

Actrița, care este și boxer amator calificat, a reușit să se apere datorită pregătirii sportive, însă i-a sfătuit pe oameni să nu procedeze la fel.

„Nu știu dacă aș recomanda altcuiva să facă asta. Am reacționat instinctiv, datorită antrenamentelor și faptului că am trei frați. Dar majoritatea oamenilor nu ar trebui să riște”, a spus ea.

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Sursa: Daily Mail

Etichete: atac, londra, actrita,

Dată publicare: 20-11-2025 22:59

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
”Efectul luxului”: Inegalitatea dintre bogați și săraci se resimte și în accesul la natură în zonele urbane
Stiri actuale
”Efectul luxului”: Inegalitatea dintre bogați și săraci se resimte și în accesul la natură în zonele urbane

Cartierele cele mai bogate din marile oraşe au, de obicei, mai mulţi copaci, mai multe păsări şi, în general, mai multe spaţii verzi, un fenomen cunoscut drept "efectul luxului" care se regăseşte la New York, Londra, Beijing sau Cape Town.

Londra anunţă măsuri „istorice
Stiri externe
Londra anunţă măsuri „istorice" pentru a limita imigraţia. Mahmood: „Generozitatea noastră îi atrage pe migranţii ilegali”

Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP.

Un chinez, condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie. A drogat mai multe femei cu „Spring of life” și le-a violat
Stiri externe
Un chinez, condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie. A drogat mai multe femei cu „Spring of life” și le-a violat

Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase femei, dintre care unele au fost drogate, între 2021-2025 la Londra, informează AFP, preluat de Agerpres.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. Americanii confirmă

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”
Stiri Economice
Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea de majorare a taxelor ar fi blocat aplicarea ei de la 1 ianuarie 2026.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28