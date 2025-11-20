O actriță din Bridgerton a fost atacată din nou pe stradă, în centrul Londrei, cu câteva minute înainte de o audiție

Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost atacată în centrul Londrei, din nou

Vedeta de 27 de ani, care a jucat-o pe Clara Livingston în serialul de succes, a postat un videoclip emoționant pe Instagram, joi după-amiază, potrivit Daily Mail.

Genevieve a povestit că a fost „șocată” după ce un bărbat a lovit-o din senin, lângă Oxford Circus, cu doar câteva minute înainte să intre la o audiție. Este al doilea atac suferit de actriță anul acesta. În primăvară, ea a reușit să scape de un hoț de telefoane într-o cafenea din vestul Londrei, incident care a lăsat-o cu comoție și o agorafobie severă.

Lovită în plină stradă, înainte de audiție

Plângând, în camera izolată pe care echipa de casting i-a pus-o la dispoziție, Genevieve a spus că incidentul i-a declanșat noi atacuri de panică.

„Cu cinci minute înainte de audiție, mergeam pe lângă Oxford Circus, iar un tip s-a uitat la mine, m-a țintit și m-a lovit. Am fost aruncată în perete. Abia am reușit să intru la audiție, sunt atât de zdruncinată”, a relatat actrița.

Ea a descris agresorul drept „un bărbat de aproximativ 50 de ani, 1,90 m, de culoare, cu o pălărie închisă la culoare și haine negre”.

„Nu puteam să merg. Mă privea și m-a lovit. Un bărbat adult… Sunt atât de speriată. Trebuie să mă pregătesc pentru audiție, dar am atacuri de panică”, a adăugat Genevieve.

Actrița era marcată de un alt atac violent

Incidentul vine la doar câteva luni după agresiunea din februarie, când actrița s-a confruntat cu doi hoți într-o cafenea din Kensington. Unul dintre ei, Zacariah Boulares, a fost condamnat în iulie la 22 de luni de închisoare. Cel de-al doilea suspect, care ar fi amenințat-o cu un cuțit, nu a fost identificat.

Genevieve a povestit că după acel atac a devenit „agorafobă” și nu a mai putut merge singură pe stradă sau folosi transportul public. S-a mutat temporar din Londra, locuind cu mama ei și apelând la hoteluri în vizitele pentru muncă.

Actrița, care este și boxer amator calificat, a reușit să se apere datorită pregătirii sportive, însă i-a sfătuit pe oameni să nu procedeze la fel.

„Nu știu dacă aș recomanda altcuiva să facă asta. Am reacționat instinctiv, datorită antrenamentelor și faptului că am trei frați. Dar majoritatea oamenilor nu ar trebui să riște”, a spus ea.

