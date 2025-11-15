Un chinez, condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie. A drogat mai multe femei cu „Spring of life” și le-a violat

Stiri externe
15-11-2025 | 11:37
politie uk
Shutterstock

Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase femei, dintre care unele au fost drogate, între 2021-2025 la Londra, informează AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Chao Xu este „unul dintre criminalii sexuali cei mai prolifici identificaţi vreodată", a declarat poliţia de la Londra în urma condamnării acestuia la închisoare pe viaţă cu o perioadă minimă de 14 ani.

Acest cetăţean chinez, instalat în Regatul Unit din 2016, a pledat vinovat la 24 de capete de acuzare implicând şase femei, printre care violuri, agresiuni sexuale, fapte de voyerism şi administrarea de substanţe psihosomatice în scop criminal.

El îşi atrăgea victimele, în principal studente ale universităţilor londoneze Greenwich şi King's College, prin intermediul companiei sale de recrutare ce ajuta tineri licenţiaţi să îşi găsească un loc de muncă la Londra.

Xu folosea substanțe pentru a le adormi pe victime

Aceste şedinţe de „relaţionare" s-au desfăşurat în apartamentul său din sudul capitalei britanice.

Citește și
sofer cu pneuri distruse
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

Modul de operare era adesea unul şi acelaşi: el îşi servea victimele cu un cocktail pe care îl numea „Spring of Life" şi care conţinea plante medicinale chineze menite să le inducă o puternică somnolenţă, potrivit anchetelor.

Acestea din urmă erau apoi filmate, apartamentul fiind burduşit cu camere ascunse în locui uneori insolite, printre care un deodorant.

Chao Xu a fost arestat după ce o femeie pe care el o drogase şi-a recăpătat cunoştinţa şi a sunat la poliţie, care a intervenit imediat.

Poliția continuă să investigheze alte posibile victime

În timpul percheziţiilor lor, anchetatorii au descoperit mii de imagini video, dintre care multe arătau femei inconştiente. Alte înregistrări video îl arătau pe Chao Xu în timp ce îşi viola victimele.

Potrivit procuroarei Catherine Farrelly, înregistrările arată agresiuni împotriva altor cel puţin 11 femei. Pentru Xu, aceste înregistrări sunt un fel de „trofeu", a adăugat ea.

Poliţia a anunţat că va continua să examineze dovezile pentru a identifica alte potenţiale victime.

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, inchisoare pe viata, viol, chinezi, cocktail,

Dată publicare: 15-11-2025 11:37

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
Un pilot drogat a încercat să oprească motoarele avionului crezând „că era într-un vis sau că era mort”
Stiri externe
Un pilot drogat a încercat să oprească motoarele avionului crezând „că era într-un vis sau că era mort”

În 2023, un căpitan al companiei Alaska Airlines, aflat în timpul liber, a fost acuzat de 83 de tentative de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în timpul zborului.

Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon
Stiri externe
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon

Poliția din Navarra, din Spania, a oprit un șofer de camion care încălca cinci reguli grave de circulație. Camionul avea anvelope fabricate în urmă cu 16 ani și era încărcat cu o tonă peste limita admisă.

Actorul George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan a fost prins drogat la volan în 2020
Stiri Politice
Actorul George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Fostul soț al Andreei Bălan a fost prins drogat la volan în 2020

Actorul George Burcea a anunțat, joi, că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). El a făcut acest anunț printr-o filmare cu telefonul mobil și publicată pe Facebook, realizată în New York. 

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării
Stiri Justitie
De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării

Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu.

Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Stiri Sociale
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum

Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28