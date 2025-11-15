Un chinez, condamnat la închisoare pe viață în Marea Britanie. A drogat mai multe femei cu „Spring of life” și le-a violat

Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase femei, dintre care unele au fost drogate, între 2021-2025 la Londra, informează AFP, preluat de Agerpres.

Chao Xu este „unul dintre criminalii sexuali cei mai prolifici identificaţi vreodată", a declarat poliţia de la Londra în urma condamnării acestuia la închisoare pe viaţă cu o perioadă minimă de 14 ani.

Acest cetăţean chinez, instalat în Regatul Unit din 2016, a pledat vinovat la 24 de capete de acuzare implicând şase femei, printre care violuri, agresiuni sexuale, fapte de voyerism şi administrarea de substanţe psihosomatice în scop criminal.

El îşi atrăgea victimele, în principal studente ale universităţilor londoneze Greenwich şi King's College, prin intermediul companiei sale de recrutare ce ajuta tineri licenţiaţi să îşi găsească un loc de muncă la Londra.

Xu folosea substanțe pentru a le adormi pe victime

Aceste şedinţe de „relaţionare" s-au desfăşurat în apartamentul său din sudul capitalei britanice.

Modul de operare era adesea unul şi acelaşi: el îşi servea victimele cu un cocktail pe care îl numea „Spring of Life" şi care conţinea plante medicinale chineze menite să le inducă o puternică somnolenţă, potrivit anchetelor.

Acestea din urmă erau apoi filmate, apartamentul fiind burduşit cu camere ascunse în locui uneori insolite, printre care un deodorant.

Chao Xu a fost arestat după ce o femeie pe care el o drogase şi-a recăpătat cunoştinţa şi a sunat la poliţie, care a intervenit imediat.

Poliția continuă să investigheze alte posibile victime

În timpul percheziţiilor lor, anchetatorii au descoperit mii de imagini video, dintre care multe arătau femei inconştiente. Alte înregistrări video îl arătau pe Chao Xu în timp ce îşi viola victimele.

Potrivit procuroarei Catherine Farrelly, înregistrările arată agresiuni împotriva altor cel puţin 11 femei. Pentru Xu, aceste înregistrări sunt un fel de „trofeu", a adăugat ea.

Poliţia a anunţat că va continua să examineze dovezile pentru a identifica alte potenţiale victime.

