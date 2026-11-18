Reprezentanții societății care administrează rețeaua se apără și spun că au intervenit punctual ori de câte ori au fost sesizate avariile, așa că doar un studiu tehnic ar putea arăta a cui este vina.

În urmă cu 3 luni a fost prima avarie la rețeaua de apă de pe strada Mihai Eminescu, aflată în centrul orașului Galați. Unul dintre locatari a constatat că branșamentul lui la conducta principală era fisurat.

Aurelian Buhociu, proprietarul unei case afectate: „La decopertare au descoperit vălvătaia de apă care bănuiesc că, de pe 28, până pe 31, s-a pierdut apa cu o presiune destul de mare. A săpat la fundația tuturor caselor din zonă."

De atunci, casele au început să o ia la vale. Patru imobile au pereții crăpați și devin din ce în ce mai nesigure.

Corespondent Pro TV: „Crăpăturile de pe pereți desenează o hartă a tasării acestei locuințe. Locatarii spun că se tem să mai stea aici, pentru că s-ar putea prăbuși în orice moment."

Odată cu cele patru case învecinate, a început să se taseze vizibil și strada.

Fănel Elisei, proprietarul unei case afectate: „În momentul când au reparat, nu au pus-o în siguranță. Uitați cât s-a lăsat. Iar de acolo toată magistrala a început să se onduleze. Fiind veche, toate branșamentele vor ceda. Casa mea, cât e de mare, e nouă, a plecat jumătate de centimetru, se lasă așa."

Unul dintre proprietari, un bărbat în vârstă, a preferat să părăsească imobilul în care a trăit o viață decât să piară sub dărâmături.

Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt al Apă-Canal Galați: „Nu considerăm că evenimentul de acolo este din cauza avarilor produse recent. Să facă expertiză. Se face atât un studiu geotehnic cât și expertiza în construcții."

Unii locatari și-au angajat deja un avocat și au anunțat că vor da în judecată societatea locală de furnizare a apei. Valoarea prejudiciului nu a fost încă evaluată.