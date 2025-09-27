Fructul de cactus, superalimentul exotic care îți întărește imunitatea. Beneficii, valori nutritive și cum se consumă corect

Fructul de cactus este un superaliment exotic, apreciat pentru conținutul bogat de vitamine și antioxidanți, care sprijină imunitatea și sănătatea generală. Consumat corect, aduce multiple beneficii nutriționale și poate fi integrat ușor în dietă.

Fructul de cactus nu crește pe un copac tradițional, ci este fructul cactusului Opuntia – un gen originar din America și prezent în special în sud-vestul Statelor Unite și în Mexic.

Acest fruct exotic se dezvoltă pe tulpini plate și cărnoase de cactus (numite cladode) și este acoperit cu mici spini subțiri, asemănători firelor de păr, numiți glochide. Deși aspectul său poate părea intimidant, sub exteriorul țepos se ascunde un fruct suculent, colorat și dulce cu multe beneficii nutriționale. Iată cum să îl consumi.

Ce este fructul de cactus și unde se găsește

În funcție de soi, fructele de cactus pot avea culori variate – de la roșu intens și magenta aprins până la galben auriu. Gustul lor este adesea descris ca un amestec între pepene roșu, gumă de mestecat și fructe de pădure – dulce și ușor floral. Fructul a fost apreciat de secole nu doar pentru gust, ci și pentru proprietățile sale nutritive și medicinale, fiind utilizat de populațiile indigene din America încă din timpuri străvechi.

Fructul de cactus poate părea intimidant, dar odată ce treci de exteriorul său spinos, oferă o pulpă delicată și bogată în nutrienți. Acest fruct este gustos consumat crud, adăugat în diverse rețete sau transformat într-o băutură răcoritoare.

Atât pulpa, cât și coaja fructului variază ca culoare în funcție de specie. Chiar și în cazul celei mai comune specii, Opuntia ficus-indica, fructul poate fi alb, verde, mov, galben, roșu sau portocaliu.

Beneficiile consumului de fruct de cactus

Plantele de cactus conțin o serie de nutrienți care pot fi benefici pentru diferite aspecte ale sănătății:

Colesterol

Atât frunza de cactus, cât și fructul sunt bogate în fibre, care pot reduce nivelul colesterolului din sânge.

Glicemie

Un nivel ridicat al zahărului din sânge poate fi un simptom al mai multor afecțiuni, precum diabetul, accidentul vascular cerebral sau bolile de inimă. Unele cercetări arată că persoanele care au consumat în mod regulat frunze de cactus au avut un nivel mai scăzut al glicemiei decât cele care nu au consumat. Sunt necesare însă mai multe studii pentru a determina cauzele exacte.

Sistem imunitar

Fructele de cactus sunt o sursă excelentă de vitamina C, unul dintre cei mai eficienți stimulatori ai imunității. Dozele regulate de vitamina C cresc producția de globule albe, care ajută organismul să lupte împotriva virusurilor.

Digestie

Conținutul de betalaină și potasiu din cactus este benefic pentru digestie. Potasiul ajută organismul să absoarbă nutrienții, iar betalaina are proprietăți antiinflamatorii și contribuie la protejarea tractului digestiv.

Valorile nutritive ale fructului de cactus

Fie că vrei să slăbești, să îți întărești sistemul imunitar sau să te simți plin de energie, acest superaliment oferă nutrienții de care ai nevoie pentru a funcționa la capacitate maximă. Un singur fruct asigură 24% din doza zilnică recomandată de vitamina C și cantități importante de calciu, magneziu, potasiu și cupru. În plus, are doar 42 de calorii.

Comparativ cu majoritatea fructelor, fructul de cactus are un conținut scăzut de carbohidrați. Conține doar 9,9 grame de carbohidrați, dintre care 3,7 grame sunt fibre. De asemenea, oferă cantități mici de vitamina A, vitamina B6, niacină, tiamină, fier și seleniu, conform everydayhealth.

Dacă urmezi o dietă săracă în grăsimi, acest fruct este o alegere potrivită. Cu mai puțin de un gram de grăsime per porție, este un adaos ideal într-un plan de slăbire. Aroma sa bogată și dulce îți va satisface pofta de dulce. Poate fi folosit în sucuri de fructe, plăcinte de casă, gemuri fără zahăr, salate cu citrice, prăjituri cu lămâie, clătite, smoothie-uri și alte deserturi.

Cum se curăță

Începe procesul de curățare tăind capetele fructului de cactus. Deși sunt greu de observat, acele mici și fine spini chiar există și pot pătrunde ușor în piele. Pentru a-ți proteja mâinile și degetele, este recomandat să folosești o furculiță, un prosop sau chiar o mănușă de grădinărit pentru a ține fructul în loc în timp ce lucrezi cu el.

Fă o tăietură pe lungimea fructului, doar cât să ajungi la pulpă, dar fără să tai prea adânc în fruct. Desprinde cu grijă coaja fructului – aceasta se va separa ușor de pulpă. Poți folosi degetele, dar pentru a evita contactul cu spinii, este mai sigur să folosești vârful cuțitului.

Continuă să îndepărtezi coaja. Ar trebui să se desprindă într-o singură bucată, lăsând fructul de cactus gata pentru consum. Semințele sunt comestibile, dar pot fi îndepărtate dacă preferi.

Fructul de cactus poate fi consumat întreg, tăiat în bucăți sau chiar pasat și strecurat sub formă de suc.

Contraindicații și precauții

Fructul de cactus este considerat sigur atunci când fructul și frunzele sunt consumate ca aliment. Cactusul poate provoca unele efecte secundare minore la anumite persoane, inclusiv diaree, greață, balonare și arsuri la stomac, conform webmd.

