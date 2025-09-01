Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Viziune care, susțin analiștii, reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Același Putin spune că, întâlnirea sa cu Donald Trump, din Alaska, "a deschis drumul spre pace, în Ucraina". Tot el își susține decizia de a invada tara vecina și, dă din nou vina, pe Occident pentru război.

Vladimir Putin si-a început a doua a summitului care se desfășoară la Tinajin cu o întrevedere bilaterală cu premierul Indiei, Narendra Modi.

A fost ca o revedere între doi vechi prieteni.

Vladimir Putin: „Dragă prietene, Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii. Prietenoase, bazate pe încredere...”.

Apoi, amândoi au călătorit cu limuzina prezidențială blindată folosită de liderul de la Kremlin. La fel cum Putin și Trump au mers cu limuzina blindată a președintelui american, la summitul de luna trecută, din Alaska.

Întâmpinați de gazdă, președintele chinez Xi Jinping, cei trei au glumit, ba chiar au râs cu poftă, sugerând că nu mai au nevoie de translator.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Organizația de cooperare de la Shanghai a devenit cea mai mare organizație regională din lume. Influența și atractivitatea sa internațională cresc pe zi ce trece”.

Și este o alternativă la alianțele occidentale, inclusiv NATO, spune președintele Xi Jinping.

Xi Jinping: „În prezent, schimbările și turbulențele se împletesc în lume, iar toate statele membre se confruntă cu sarcini mai dificile în domeniul securității și dezvoltării. China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a profita de oportunitatea acestei reuniuni, pentru a strânge legăturile Organizației de cooperare de la Sanghai, cu un viitor comun”.

Helen-Ann Smith, corespondent SkyNews: „China vrea să arate lumii că are abilitatea de a aduce împreună mai multe națiuni să fie un lider global și să ofere alternative, în vremuri în care mulți au început să creadă că nu se mai pot baza pe America”.

Huizhong Wu, The Associated Press: „În acest moment, președintele Xi, așa cum comentează analiștii, transmite acest mesaj: "China este aici, suntem consecvenți, suntem stabili, credem într-o ordine globală centrată pe ONU". Un lucru este clar - observă experții - diplomația Chinei este în ascensiune, iar Statele Unite se retrag”.

Pe de altă parte, Vladimir Putin vrea să sporească schimburile comerciale cu China, care sunt cruciale pentru războiul său de agresiune în Ucraina. Din China, obține Rusia majoritatea veniturilor din exporturi, iar tehnologia furnizată de Beijing este importantă pentru armata rusă.

În plus, China - la fel ca India - sunt cei mai importanți cumpărători de petrol brut din Rusia, care este al doilea exportator la nivel global.

Vladimir Putin: „Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei, Indiei și ale celorlalți parteneri strategici ai noștri, menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene. Aș dori să menționez înțelegerea la care s-a ajuns la recentul summit ruso-american din Alaska, sper, că se îndreaptă tot în această direcție, deschizând calea spre pace în Ucraina”.

Putin susține, însă, că Occidentul a încercat să aducă Ucraina în sfera sa de influență și apoi să o atragă în Alianța Nord-Atlantică aflată sub conducerea Statelor Unite.

Vladimir Putin: „Această criză nu a început ca rezultat al atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci ca rezultat al loviturii de stat din Ucraina. Care a fost susținută și provocată de către Occident. Mai apoi, au încercat să folosească forțele armate (ale Ucrainei) pentru a suprima rezistența acelor regiuni ale Ucrainei și a acelor oameni din Ucraina care nu au acceptat sau nu au susținut această lovitură de stat”.

"Pentru ca o soluționare a problemei ucrainene să fie durabilă și pe termen lung, cauzele principale ale crizei trebuie eliminate", a insistat liderul de la Kremlin.

