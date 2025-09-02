Putin, la Beijing: „Nu vrem să atacăm Europa. Ucraina în NATO e linia roșie”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei.

Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor europeni conform cărora Rusia va ataca într-o zi mai adânc în Europa sunt "isterie" şi "poveşti de groază".

"În ceea ce priveşte planurile agresive ale Rusiei faţă de Europa, vreau să subliniez încă o dată că acestea sunt o absurditate completă şi nu au absolut nicio bază", a insistat Putin la începutul întâlnirii de la Beijing, transmisă în direct la televiziunea rusă, relatează EFE.

Putin i-a acuzat pe europeni, pe care i-a numit "specialişti în filme de groază", că încearcă în mod continuu să stârnească "isterie pe seama faptului că Rusia ar plănui să atace Europa".

"Cred că pentru o persoană înţeleaptă, aceasta este o provocare clară sau (un caz de) incompetenţă totală (...) Rusia nu a avut niciodată, nu are şi nu va avea niciodată dorinţa de a ataca pe cineva", a afirmat el.

În privinţa invadării Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Putin a afirmat că Rusia a fost forţată să reacţioneze la ceea ce a numit încercarea Occidentului, cu ajutorul alianţei militare NATO, de "a absorbi practic întregul spaţiu postsovietic", care include Ucraina, având în vedere implicaţiile de securitate pentru Moscova. "A trebuit să reacţionăm", a susţinut preşedintele rus. Putin a subliniat că, pentru Rusia, aderarea Ucrainei la NATO este "inadmisibilă".

"În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată la aceasta", i-a spus Putin prim-ministrului slovac Robert Fico, în timpul unor convorbiri în China. "În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă", a adăugat el.

"Securitatea" Rusiei nu ar trebui să fie compromisă de un acord de pace cu Ucraina, a continuat el. Ucraina solicită garanţii de securitate pentru a descuraja Moscova de la o nouă invazie, aminteşte AFP.

"Este decizia Ucrainei cum să îşi asigure securitatea", a declarat Putin. "Dar securitatea sa (...) nu poate fi asigurată în detrimentul celei a altor ţări, inclusiv a Rusiei", a subliniat el.

Putin a amintit că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul său din 15 august din Alaska cu preşedintele american Donald Trump.

"Există opţiuni pentru asigurarea securităţii Ucrainei în cazul încheierii conflictului", a declarat Putin. "Şi mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici", a insistat el.

În fine, Putin a mai declarat că a apreciat "foarte mult" diplomaţia "independentă" a Slovaciei, la întâlnirea sa cu premierul slovac Robert Fico, cunoscut pentru poziţia sa prorusă.

"Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o urmaţi dumneavoastră şi echipa dumneavoastră", a declarat Putin.

În calitate de membru al UE, Slovacia este puternic dependentă de gazul rus, iar Fico a criticat în repetate rânduri sprijinul acordat de Bruxelles Ucrainei de la începutul invaziei Rusiei din 2022, aminteşte AFP.

La rândul său, Fico, i-a cerut marţi preşedintelui rus Vladimir Putin să transmită un mesaj liderilor europeni înainte de reuniunea pe care premierul slovac o va avea vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Pot să transmit mesajul dumneavoastră colegilor mei (din Uniunea Europeană)?", l-a întrebat Fico pe liderul de la Kremlin.

Prim-ministrul slovac, singurul lider al UE prezent la parada programată pentru miercuri la Beijing, şi-a exprimat convingerea că, după întâlnirea de marţi, liderii europeni îl vor suna pentru a-l întreba ce i-a spus Putin.

"Mă vor suna şi mă vor întreba: Ce ţi-a spus Putin? Ar fi bine dacă am putea face schimb de opinii pe această temă", a insistat Fico.

