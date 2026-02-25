Elev în clasa a 12-a, Raul dă frâu liber emoțiilor prin desen: „Aș zice că fiecare personaj întruchipează o emoție anume dar mie îmi place ca fiecare persoană să interpreteze personajul în felul lor.”

Ca el sunt mulți alți adolescenți, care au îmbrăcat pereții galeriei de artă cu peisaje întunecate sau însorite, fețe furioase, triste sau zâmbitoare.

Artiști: „Liniștea de multe ori ascunde mai multă tensiune decât un singur strigăt, prin artă pur şi simplu am impresia că mă înţeleg mult mai bine decât aş face o dacă vorbesc cu cineva.” (...)

„De obicei nu sunt foarte des furios, dar când sunt, de obicei încep să desenez și mă simt mai bine când îl termin.”

Ioana Iancu, directorul de comunicare al asociației V.I.B.E.S: „Am ales furia ca sentiment principal al galeriei pentru că este într-adevăr și o emoție predominantă, și atunci este sănătos să o exprimi în moduri pozitive și să nu o lași să se sedimenteze în suflețelul tău și apoi să explodeze în moduri ireparabile.”

Tinerii s-au exprimat și prin fotografii sau poezii. „Pacea n-o negociezi, doar o simți, o ai și o crești, și-o împarți lumii întregi” spune o participant.

Reporter: Despre ce ai scris?

Artistă: „Despre arta de a fi. Despre faptul că uneori adevărul e că trebuie să lași totul să cadă ca să te agăți de ce contează cu adevărat.”

Patru mii de elevi de la aproximativ 20 de școli și case de tip familial au lucrat, timp de un an, la această expoziție.

Sânziana Lichi -vicepreședintele asociației V.I.B.E.S: „A fost practic ca un atelier de dezvoltare personală, un atelier în care ei să își gestioneze emoțiile.”

Tudor Mureșan, curator expoziție: „Îi convingem că sunt artiști şi o dată ce ştii că eşti artist îţi vine mai multă poftă să faci arta.”

Expoziția poate fi vizitată până sâmbătă.